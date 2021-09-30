【能耗雙控】中國家用電器協會：限電、海運價漲對行業造成影響

《經濟通通訊社３０日專訊》中國家用電器協會表示，接到部分會員企業反饋，限電令、海
運價格飛漲等因素對企業運行造成了一定的影響，協會信息部已向政府有關部門反映。
中國家用電器協會分析，四季度國內銅、鋁、鋼鐵、化工等大宗商品價格處於高位運行的概
率還較大，煤、天然氣等能源價格存在繼續上漲可能性。四季度，海運價格大概率仍將在高位運
行，全球貿易運輸不暢，給企業客戶下單和出貨節奏帶來極大干擾。（ｄｗ）
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