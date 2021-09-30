【能耗雙控】廣東省長：最大限度減小對用電企業日常生產經營影響

《經濟通通訊社３０日專訊》內地多個省市實施限電措施，廣東省長馬興瑞主持召開全省電

力保供工作座談會，對供電保障工作進行再部署，確保經濟社會平穩健康發展。

馬興瑞表示，近期部分製造業企業反映，電力供應持續緊張已為企業正常生產帶來影響，省

委、省政府高度重視，迅速採取措施，全力提升電力供應能力，電力供應緊張形勢有所緩解。下

一步將繼續加強統籌協調，努力降低錯峰用電負荷，最大限度減小對用電企業日常生產經營影響

。



＊廣州、深圳取消國慶期間燈光表演＊



因應限電政策，廣州、深圳在國慶期間，取消燈光表演。綜合內媒報道，廣州市住建局發布

《智能用電、節省用電倡議》，倡議全省各單位須按要求節約用電，包括在國慶期間取消燈光表

演；而深圳市電力環境管理中心也表明，於國慶期間，將暫停大型燈光表演。

廣州市住建局續指，在國慶期間取消燈光表演，如廣州塔、中信廣場等都須執行指定要求。

深圳市燈光環境管理中心燈光部負責人許海文表示，燈光表演雖耗電量不大，但燈光夜景全面比

較耗電。許海文說，在國慶期間，燈光夜景效果都亮燈，由原定每晚６時３０分至９時３０分，

改為７時至９時。全市的數據來看，可以節省２﹒３萬點千瓦時（度）的電。（ｊｔ）

