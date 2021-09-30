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30/09/2021 17:43

【能耗雙控】中石化集團擬籌１３３億立方米燃氣，保今冬明春供應

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒報道，為保證今年冬季至明年春季的天然氣供應，中國
石化集團計劃籌措１３３億立方米海外ＬＮＧ（液化天然氣）資源，自有ＬＮＧ接收站將滿負荷
運行，目前中國石化天然氣分公司已累計注氣１１﹒７億立方米，預計至１０月底有效工作氣量
達到１６﹒９億立方米，同比增幅１５﹒５％。（ｅｙ）

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