【能耗雙控】中石化集團擬籌１３３億立方米燃氣，保今冬明春供應

《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒報道，為保證今年冬季至明年春季的天然氣供應，中國

石化集團計劃籌措１３３億立方米海外ＬＮＧ（液化天然氣）資源，自有ＬＮＧ接收站將滿負荷

運行，目前中國石化天然氣分公司已累計注氣１１﹒７億立方米，預計至１０月底有效工作氣量

達到１６﹒９億立方米，同比增幅１５﹒５％。（ｅｙ）

