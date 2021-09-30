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即市新聞

30/09/2021 09:52

【能耗雙控】大摩：限電限產對內地末季經濟拖累或達１個百分點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國多省限電限產帶來不確定性，促使摩根士丹利對中資股短
期持謹慎態度。該投行在最新研究報告中預計，倘若限電限產貫穿整個四季度，那麼ＭＳＣＩ中
國指數今年企業每股盈餘（ＥＰＳ）同比增速可能會從基準預測的１６％滑落至最悲觀預測
１１％。最樂觀預測為１７％。
　　大摩預計，限電限產對中國四季度經濟增速拖累可能達到１個百分點，將密切關注限電對上
游到下游的連鎖影響，包括對民間消費和服務的衝擊。倘若限電限產持續較長時間，摩根士丹利
認為比較容易受到衝擊的個股包括：互太紡織（０１３８２）、蘇泊爾（深：００２０３２）、
海底撈（０６８６２）、泡泡瑪特（０９９９２）、中煤能源（０１８９８）、中石化
（００３８６）、華能國際電力（００９０２）等。
　　比較不容易受到衝擊的個股包括：華利集團（深：３００９７９）、蒙牛乳業
（０２３１９）、農夫山泉（０９６３３）、中石油（００８５７）、寶鋼股份
（滬：６０００１９）等。（ｗｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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