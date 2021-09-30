【能耗雙控】大摩：限電限產對內地末季經濟拖累或達１個百分點

《經濟通通訊社３０日專訊》中國多省限電限產帶來不確定性，促使摩根士丹利對中資股短

期持謹慎態度。該投行在最新研究報告中預計，倘若限電限產貫穿整個四季度，那麼ＭＳＣＩ中

國指數今年企業每股盈餘（ＥＰＳ）同比增速可能會從基準預測的１６％滑落至最悲觀預測

１１％。最樂觀預測為１７％。

大摩預計，限電限產對中國四季度經濟增速拖累可能達到１個百分點，將密切關注限電對上

游到下游的連鎖影響，包括對民間消費和服務的衝擊。倘若限電限產持續較長時間，摩根士丹利

認為比較容易受到衝擊的個股包括：互太紡織（０１３８２）、蘇泊爾（深：００２０３２）、

海底撈（０６８６２）、泡泡瑪特（０９９９２）、中煤能源（０１８９８）、中石化

（００３８６）、華能國際電力（００９０２）等。

比較不容易受到衝擊的個股包括：華利集團（深：３００９７９）、蒙牛乳業

（０２３１９）、農夫山泉（０９６３３）、中石油（００８５７）、寶鋼股份

（滬：６０００１９）等。（ｗｌ）



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