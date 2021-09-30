【能耗雙控】冀中能源飆７％，業內料今年冬季電煤供應前景不樂觀

《經濟通通訊社３０日專訊》大興安嶺地區已飄落今秋第一場雪，東北地區如何保障居民用

電及供暖，令各方關注。中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會昨日（２９日）發布通知，要求

進一步做好電煤保供工作。兩協會指出，目前國內電煤供應持續偏緊，電廠存煤明顯偏低，預計

迎峰度冬期間電煤供應前景不容樂觀。各煤炭企業應進一步提高電煤供應保障能力。各企業要深

挖電煤增產潛力，全力增加電煤供應量，對非重點、非長協、高耗能等用戶企業適時適度調整銷

售策略。

產煤大省山西近日與１４省區市簽訂四季度煤炭中長期合同。按照相關要求，中央駐晉煤炭

企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等５個省市，晉能控股集團對接廣西、江蘇、吉林、

安徽、上海、浙江等６個省區市，山西焦煤（深：０００９８３）集團承擔河南省保供任務，華

陽新材料集團承擔海南省保供任務，潞安化工集團承擔山東省保供任務，其餘保供任務由山西省

各市煤炭企業承擔。

煤炭板塊偏強，靖遠煤電（深：０００５５２）飆８﹒１％，冀中能源

（深：０００９３７）大漲７﹒１％，雲維股份（滬：６００７２５）彈６﹒３％，平煤股份（

滬：６０１６６６）漲５﹒１％，山西焦化（滬：６００７４０）揚４﹒４％，雲煤能源（滬：

６００７９２）、潞安環能（滬：６０１６９９）等升逾３％，中國神華

（滬：６０１０８８）亦升２﹒２％。

國家發改委經濟運行調節局負責人昨日就今冬明春能源保供工作答記者問時強調，要在確保

安全的前提下，指導煤炭主產區和重點企業，科學制定生產計劃，安全有效釋放先進產能。適度

增加煤炭進口，著力提升存煤水平，重點保障發電供熱用煤需要等。（ｗｌ）

