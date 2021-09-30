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即市新聞

30/09/2021 11:16

【大國博弈】報告：一帶一路倡議正失去動能，隱性債務非常普遍

　　《經濟通通訊社３０日專訊》根據美國威廉與瑪麗學院研究小組ＡｉｄＤａｔａ的一項研究
，中國於２０１３年推出的「一帶一路」世紀工程，現正面臨重大挑戰和國外的重大反彈。最新
於周三（２９日）公布的一項研究結果顯示，「一帶一路」倡議正面臨失去動力的危險，因目標
國家的反對聲浪高漲和債務增加。
　　研究報告的作者之一Ｂｒａｄ　Ｐａｒｋｓ表示，愈來愈多的中低收入國家的決策者因為定
價過高、腐敗和對債務可持續性的擔憂而放棄了高調的「一帶一路」項目。２０１３－２０２１
年，馬來西亞有１１５﹒８億美元的項目被取消，哈薩克斯坦有近１５億美元被取消，玻利維亞
有超過１０億美元。
　　該小組經過深入研究發現，有４２个中低收入國家目前對中國的債務敞口規模超過了其本國
年度國內生產總值（ＧＤＰ）的１０％。此外，隱性債務已非常普遍，有３８５０億美元的中國
貸款沒有被包含在各借債國的官方借款中，這相當於中國用於建設公路、鐵路和發電廠所發放的
海外貸款的近一半。
　　中國外交部在一份聲明中回應表示，並非所有債務都是不可持續的。自「一帶一路」啟動以
來，各國始終倡議堅持共商、共建、共享的原則。亞洲基礎設施投資銀行（ＡＩＩＢ）的發言人
Ｈｅ　Ｌｉｎｇｘｉａｏ亦認為，「一帶一路」的總體原則是合理的。
　　但事實上，西方反感「一帶一路」的聲音正變得響亮。愛沙尼亞總理卡拉斯９月初表示，歐
洲、美國及其盟友需要有一個更好的、共同的基礎設施投資項目，來抗衡中國的「一帶一路」。
（ｗｌ）（ｚｚ）

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