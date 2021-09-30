【譚新強專訪】中國減碳大計悖論經濟「脫虛入實」，不信美國收水

《經濟通通訊社記者俞瑾３０日報道》中國９月官方製造業ＰＭＩ時隔１９個月再跌穿榮枯

線，生產指數降至去年２月以來最低，盡顯持續蔓延的限電限產衝擊。對此，中環資產投資行政

總裁譚新強對《經濟通通訊社》表示，中國加緊落實「能耗雙控」，顯示有決心助力解決全球氣

候危機，但此跟近幾個月「脫虛入實」的經濟發展方向可謂根本性矛盾，加上今年氣候反常，令

兩者的衝突以拉閘限電、工廠停產等形式顯現出來。



＊電力告急跟經濟重心風向有關＊



進入秋冬，在東北地區率先浮現的拉閘限電已蔓延至少１７個省份，衝擊廣東、江蘇、浙江

、山東等製造業大省。宏觀經濟先行指標官方製造業ＰＭＩ於９月降至４９﹒６，刷新去年２月

以來最低。

何解全中國電力告急？除了煤炭供需失衡、價格高企，令電廠「發電愈多，虧損愈多」，在

譚新強看來，原來還跟年初以來的反壟斷風暴，互聯網新經濟巨頭驟然失寵，經濟重心轉向德國

模式「脫虛入實」的風向有關。

他指，立志２０６０年前實現碳中和的中國，現時是好認真處理碳排放議題，近期加緊落實

「能耗雙控」盡顯決心。但氣候變化令今年天氣尤其反常，原本晴朗乾爽的河南等北方地區暴雨

不斷殃及農產，原本雨量充沛的四川、雲南等西南地區又缺水少雨拖累水力發電，猶如為可再生

能源替代化石能源設下絆腳石。



＊解決矛盾需續走向虛擬化經濟＊



譚新強認為，更顯矛盾的是，中國近幾個月的經濟發展趨向「脫虛入實」，即加緊發展高端

製造業，但這些產業有可能正是耗電大戶，例如可再生能源產業依賴的光伏材料多晶硅，「中國

如果既要減低碳排放量，經濟又要脫虛入實的話，這是嚴重矛盾」。

如何解決此衝突？他強調，必須繼續走向服務業、走向虛擬化經濟，並以美國等西方國家為

例，指這十年二十年來，儘管其經濟增長速度慢過中國，但每一單位ＧＤＰ依賴石油等能源的程

度愈來愈小，原因就是美國經濟愈來愈走向服務業和虛擬化。

限電限產拖累製造業ＰＭＩ先步入收縮，機構預期第四季經濟增速恐加速放緩，疊加預期美

聯儲１１月正式宣布縮減買債，今年餘下時間的投資市場是否困難重重？對此，譚新強稱，美國

收水或是短暫，一旦疫情、就業乃至中國有何風吹草動，聯儲一定會停止甚至重啟ＱＥ。



＊ＱＥ太好用，勿對美國存幻想＊



他指，全球金融海嘯至今十幾年，聯儲正式祭出三輪ＱＥ，資產負債規模從７千多億美元去

到３萬億美元；其後宣布所謂收水，但資產負債表還未回到２萬億美元就又因疫情開啟無限ＱＥ

，擴張至現時逾８萬億美元水平。

鑒於此，他直言，「ＱＥ太過好用，我點解要信美國會收水呢？」而如果有人幻想十年期美

債收益率會升返幾十年前的四五厘水平是「有排等」，而倘若幻想聯儲資產負債表回到

２００８年前７千多億美元水平，等一兩百年也不會發生。

如此ＭＭＴ（Ｍｏｄｅｒｎ Ｍｏｎｅｔａｒｙ Ｔｈｅｏｒｙ，現代貨幣理論）如同

「Ｍａｇｉｃ Ｍｏｎｅｙ Ｔｒｅｅ」，為何美元全球儲備貨幣地位不倒？他指，此就是美國

的厲害之處，即控制全世界人的腦袋。

這也解釋了為何以「巴菲特指標（Ｂｕｆｆｅｔｔ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」計，美股早已

處於極度危險水平但卻迭創新高，原因有二。



＊美企賽道長致巴菲特指標失靈＊



一是零利率，即１００年後的一元跟現時的一元價值相同，相當於推翻了所有的如凈現值

（Ｎｅｔ Ｐｒｅｓｅｎｔ Ｖａｌｕｅ）、金錢的時間價值（Ｔｉｍｅ ｖａｌｕｅ ｏｆ

ｍｏｎｅｙ）等傳統，「任何故事都可以吹到好大」。

二是指標的分母已不是「美國的ＧＤＰ」而是「全世界的ＧＤＰ，或者全球ＧＤＰ－中國

ＧＤＰ」，因為美企的賽道是全世界的市場。

正因如此，美企的增長空間好大，更加鞏固美國的話語權，進而控制金融，金融又可以控制

軍事，「這就是因果」。

