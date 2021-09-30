【聚焦人幣】人幣中間價１個月低，即期低開６０點報６﹒４７４０

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８５４，

較上個交易日跌１９２點子，實現兩連貶，創８月２７日以來逾一個月新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６０點子，報６﹒４７４０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４６８０。

ＩＮＧ銀行大中華區首席經濟學家彭藹嬈表示，離岸人民幣可能會在國慶假期達到

６﹒５０，恒大危機短期內應該會繼續拖累離岸市場對人民幣資產的需求。（ｊｔ）

