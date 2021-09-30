【人行操作】人行續千億１４天逆回購操作，本周淨投放２８００億

《經濟通通訊社３０日專訊》為維護季末流動性平穩，人行公開市場今日開展１０００億元

（人民幣．下同）１４天逆回購操作，為連續１０個交易日的千億級別逆回購，中標利率維持２

﹒３５％不變。

今日有６００億逆回購到期，單日淨投放規模４００億元。因國慶假期本周五（１０月１日

）５００億元逆回購到期，資金交收將延至１０月８日，故本周逆回購實際有到期的僅有周三和

周四兩天，各６００億元，累計本周淨投放２８００億元。（ｃａ）

