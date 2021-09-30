【能耗雙控】東北限電嚴重，中國向俄羅斯尋求增加電力供應

《經濟通通訊社３０日專訊》據俄羅斯通訊社《塔斯社》引述俄羅斯國家電力出口公司
Ｉｎｔｅｒ ＲＡＯ的聲明指，中國尋求Ｉｎｔｅｒ ＲＡＯ增加其電力供應，該公司正在研究
技術選項，以大幅增加對中國的電力出口，發電量將根據需求每小時確定一次。（ｅｙ）
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