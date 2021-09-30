【恒大困局】高盛：恒大潛在表外債務、或然負債共達１萬億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》高盛發表最新報告稱，根據該行從五個不同方面評估，包括債

務和抵押貸款擔保、財富管理計劃、股權回售期權和未兌現承諾，中國恒大（０３３３３）潛在

的表外債務和或然負債為１萬億元人民幣，這凸顯了維持國內房地產開發業務持續經營的重要性

。不過雖然數額巨大，但高盛分析約９成債務是以抵押擔保和承諾的形式存在的或有負債。

報告還指出，注意到恒大最近出售盛京銀行（０２０６６）股權的收益用於償還結欠盛京銀

行的債務，而不是用於償還境外債務，這可能會對美元債券的復甦前景帶來不利影響。盡管如此

，高盛預計恒大債券動向所帶來的影響有限，因為恒大離岸債券的市值只有４２億美元左右。

外電稍早引述兩位消息人士表示，紐約時間周三（２９日）的付息日已過，恒大部分境外債

券持有人尚未收到利息支付，成為該公司本月未能付息的第二筆美元債，涉資４７５０萬美元。

加上上周未能支付的首筆美元債，恒大合計已拖欠投資者逾１﹒３億美元利息。

負債高達３０５０億美元的恒大，對其境外支付義務保持沉默讓全球投資者懷疑，當９月

２３日和９月２９日到期票息的３０天寬限期結束後，投資者可能將不得不吞下大筆損失。

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