【能耗雙控】俄方出手馳援，明起黑河換流站運行時長增至１６小時

《經濟通通訊社３０日專訊》東北電力持續緊張，限電政策波及民居，為東北復地即將迎來

的冬天增添一份寒意。據《央視》從黑龍江省黑河市獲悉，相關部門已經協調俄方加大電力供應

，從２０２１年１０月１日起，黑河５００千伏換流站的滿負荷（７５０ＭＷ）運行時長從每天

５個小時增至１６個小時，能極大緩解地方供電緊張的情況。

黑龍江省與俄羅斯遠東各州區有１０００多公里的水陸邊界，是中國對俄開放和經貿合作的

前沿。５００千伏黑河換流站是國家電網公司第一個跨國能源合作項目中俄直流聯網工程的核心

。中俄直流聯網工程是目前中國規劃建設的從境外購電電壓等級最高、容量最大的輸變電工程。

對俄購電項目於１９９２年７月１日１１時起通過１１０千伏布黑線開啟送電。２０１２年

，中俄直流５００千伏「背靠背」聯網工程開啟運營。連接俄羅斯阿穆爾州與中國黑河的

５００千伏阿黑線是中國電壓等級最高的跨境輸電線路，與俄羅斯布拉戈維申斯克一江之隔的

５００千伏黑河換流站也是中俄直流聯網工程的重要樞紐，俄羅斯電力通過這里輸入黑、吉、遼

三省，輻射整個東北地區。（ｗｌ）

