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30/09/2021 09:22

【數據解讀】統計局：９月高能耗行業景氣低，製造業多數行業擴張

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地９月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒６％，
低於上月０﹒５個百分點，為去年２月份以來首次降至臨界點以下（當時錄３５﹒７％），亦遜
於市場預期的５０﹒１％。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，９月份，受高耗能
行業景氣水平較低等因素影響，製造業ＰＭＩ降至臨界點以下，但從景氣面看，在調查的２１個
行業中，有１２個高於臨界點，比上月增加２個，製造業多數行業較上月有所擴張。

＊新訂單指數連續兩月收縮，價格指數４個月高＊

　　９月，生產指數和新訂單指數分別為４９﹒５％和４９﹒３％，比上月下降１﹒４和０﹒３
個百分點，均為年內低點，其中新訂單指數連續兩個月位於收縮區間，反映製造業生產活動和市
場需求總體放緩。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金
屬冶煉及壓延加工等高耗能行業兩個指數均低於４５％，顯示供需明顯回落。
　　當月，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為６３﹒５％和５６﹒４％，高於上月
２﹒２和３個百分點，均升至近４個月高點。從主要原材料購進價格指數看，全部調查行業均高
於臨界點，企業採購成本普遍上升，其中石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、非金
屬礦物制品等行業均位於６９％及以上高位區間，表明原材料採購價格漲幅較大。從出廠價格指
數看，黑色金屬冶煉及壓延加工業升至７０％以上高位區間，反映相關產品銷售價格上漲較快。

＊小型企業資金緊張，市場需求不足＊

　　９月，高技術製造業ＰＭＩ為５４％，高於上月０﹒３個百分點，其中生產指數、新訂單指
數和生產經營活動預期指數分別為５６﹒３％、５４﹒６％和６０﹒１％，高於製造業總體
６﹒８、５﹒３和３﹒７個百分點，顯示行業供需擴張較快、企業對市場發展信心較強，高技術
制造業延續良好發展態勢。
　　大型企業ＰＭＩ為５０﹒４％，微高於上月０﹒１個百分點，持續位於景氣區間，大型企業
運行總體穩定。中、小型企業ＰＭＩ分別為４９﹒７％和４７﹒５％，低於上月１﹒５和０﹒７
個百分點。調查結果顯示，小型企業中反映原材料成本高、資金緊張、市場需求不足的比重均超
過四成，部分小型企業生產經營面臨多重困難。（ｗｌ）

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