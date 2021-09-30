【數據解讀】統計局：９月高能耗行業景氣低，製造業多數行業擴張

《經濟通通訊社３０日專訊》內地９月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒６％，

低於上月０﹒５個百分點，為去年２月份以來首次降至臨界點以下（當時錄３５﹒７％），亦遜

於市場預期的５０﹒１％。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，９月份，受高耗能

行業景氣水平較低等因素影響，製造業ＰＭＩ降至臨界點以下，但從景氣面看，在調查的２１個

行業中，有１２個高於臨界點，比上月增加２個，製造業多數行業較上月有所擴張。



＊新訂單指數連續兩月收縮，價格指數４個月高＊



９月，生產指數和新訂單指數分別為４９﹒５％和４９﹒３％，比上月下降１﹒４和０﹒３

個百分點，均為年內低點，其中新訂單指數連續兩個月位於收縮區間，反映製造業生產活動和市

場需求總體放緩。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金

屬冶煉及壓延加工等高耗能行業兩個指數均低於４５％，顯示供需明顯回落。

當月，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為６３﹒５％和５６﹒４％，高於上月

２﹒２和３個百分點，均升至近４個月高點。從主要原材料購進價格指數看，全部調查行業均高

於臨界點，企業採購成本普遍上升，其中石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、非金

屬礦物制品等行業均位於６９％及以上高位區間，表明原材料採購價格漲幅較大。從出廠價格指

數看，黑色金屬冶煉及壓延加工業升至７０％以上高位區間，反映相關產品銷售價格上漲較快。



＊小型企業資金緊張，市場需求不足＊



９月，高技術製造業ＰＭＩ為５４％，高於上月０﹒３個百分點，其中生產指數、新訂單指

數和生產經營活動預期指數分別為５６﹒３％、５４﹒６％和６０﹒１％，高於製造業總體

６﹒８、５﹒３和３﹒７個百分點，顯示行業供需擴張較快、企業對市場發展信心較強，高技術

制造業延續良好發展態勢。

大型企業ＰＭＩ為５０﹒４％，微高於上月０﹒１個百分點，持續位於景氣區間，大型企業

運行總體穩定。中、小型企業ＰＭＩ分別為４９﹒７％和４７﹒５％，低於上月１﹒５和０﹒７

個百分點。調查結果顯示，小型企業中反映原材料成本高、資金緊張、市場需求不足的比重均超

過四成，部分小型企業生產經營面臨多重困難。（ｗｌ）

