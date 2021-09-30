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即市新聞

30/09/2021 09:28

【數據解讀】統計局：非製造業ＰＭＩ返臨界點上，地產等景氣度降

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布的數據顯示，９月份，非製造業商務活動指數
（ＰＭＩ）為５３﹒２％，高於上月５﹒７個百分點，升至臨界點以上，非製造業景氣水平快速
回升。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，服務業商務活動指數為５２﹒４％，高
於上月７﹒２個百分點，重返景氣區間。服務業景氣面改善，調查的２１個行業中，商務活動指
數位於擴張區間的行業從上月的７個增加至１６個，其中上月受疫情衝擊較為嚴重的鐵路運輸、
航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及環境治理等行業商務活動指數均大幅回升至臨界點以上，業
務總量呈現出較為明顯的恢復性增長。
　　同時，資本市場服務和房地產等行業商務活動指數低於臨界點，景氣度有所下降。從市場預
期看，企業對近期服務業市場恢復保持樂觀，業務活動預期指數為５８﹒９％，高於上月１﹒６
個百分點，其中鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞等行業均高於６５％。

＊建築業生產保持較快增長＊

　　建築業增長較快。建築業商務活動指數為５７﹒５％，低於上月３個百分點，仍位於較高景
氣區間，反映建築業生產保持較快增長。從用工情況和市場預期看，從業人員指數和業務活動預
期指數分別為５２﹒６％和６０﹒１％，高於上月２﹒０和１﹒７個百分點，表明建築業企業用
工量繼續增加，對近期行業發展持續看好。
　　９月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒７％，高於上月２﹒８個百分點，表明中國企業生產
經營活動總體較上月有所加快。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動
指數分別為４９﹒５％和５３﹒２％。（ｗｌ）

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