【聚焦數據】９月財新製造業ＰＭＩ重返５０優於期，仍１７月次低

《經濟通通訊社３０日專訊》９月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）上升０﹒８個百

分點至５０﹒０，雖落於榮枯線上並略好過市場預期的４９﹒５，但仍為１７個月來次低。

這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ並不一致。國家統計局今早公布的９月製造業ＰＭＩ錄

得４９﹒６，低於８月０﹒５個百分點，是２０２０年３月以來首次落入收縮區間。

９月製造業供給繼續收縮，需求邊際改善。由於疫情局部反覆及原材料供給不足，製造業生

產指數連續第二個月位於收縮區間，降幅略有收窄。新訂單指數則三個月來首次處於擴張區間，

銷量上升的企業普遍反映客戶數量有所增長。分類別看，中間品類與投資品類的新訂單恢復增長

，而消費品需求萎靡，顯示內需仍在分化。外需依然相對薄弱。９月新出口訂單指數連續第二個

月落於收縮區間，且收縮率較８月輕微加劇。



＊企業成本增加，成本端壓力傳導至下游＊



供給放緩、需求擴張幅度有限，導致９月就業指數在收縮區間繼續下降。用工規模調整主要

是由於企業供給趨緊，對增加員工態度謹慎。這導致９月積壓工作量連續第七個月上升，且積壓

率為２０２０年３月來最顯著。受訪企業反映，新接訂單增加，運輸延誤影響交貨，製約了廠商

的訂單處理能力和完成率。

９月製造業購進價格指數連續１６個月位於擴張區間，並錄得４個月以來最高值。調查企業

反映，成本增加主要源於能源、工業金屬、電子原材料產品價格的大幅上漲。出廠價格指數也進

一步上揚，增速達到三個月以來最高，顯示由於需求尚可，成本端壓力可以部分傳導至下游。

局部地區疫情管控措施的影響仍在，導致物流交付時間繼續延長，供應商供應時間指數仍然

位於榮枯線以下，但降幅有所收窄。製造業採購庫存連續三個月呈下降趨勢，顯示企業考慮到需

求相對低迷，對庫存保持謹慎。



＊疫情管控對物流的阻斷依然明顯＊



調查顯示，製造業企業對未來一年仍保持樂觀態度，預期指數升至三個月來最高。企業預期

，市況改善、新產品發布、加大力度增加產能、全球範圍內疫情受控等因素未來都會帶動產能增

長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，９月財新中國製造業ＰＭＩ恰好落於榮枯線上，經濟下行

壓力依然較大。一方面，新冠疫情對製造業需求、供給、流通的影響還在持續，海外疫情和運力

緊張導致外需拖累總需求，疫情管控對物流的阻斷依然明顯，內需有所分化，中間品和投資品需

求較好，消費品需求疲弱，折射消費者購買力的不足。另一方面，供給約束凸顯，原材料價格持

續高企，限產措施亦對生產形成製約，進而擠壓就業，並最終弱化了需求。有鑒於此，未來數月

政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給

平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。（ｃａ）

