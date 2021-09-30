【ＦＯＣＵＳ】限電限產挫ＰＭＩ，出口前景或驟轉黯

【ＦＯＣＵＳ】４９﹒６。繼去年２月錄歷史新低３５﹒７後，連續６個月下行的中國官方
製造業ＰＭＩ終再次跌穿臨界點，５大分類指數全數盡墨。其中，本應在開工旺季高於前值的生
產指數，較８月大降１﹒４個百分點，幅度更甚總體指數，恐顯示限電限產的殺傷力。
此外，官方及財新９月新出口訂單指數雙雙錄持續收縮，加上寧波、上海等多個港口擁堵，
８月意外放閃的出口表現或驟然轉黯。
＊開工旺季生產指數反常下跌＊
國家統計局公布先行指標９月製造業ＰＭＩ，錄去年疫情爆發以來再跌穿５０的臨界點，且
被調查企業中認為經濟收縮的佔比加速反超認為經濟擴張的，預示經濟邊際下行壓力加大；５大
分類指數－－生產、新訂單、原材料庫存、從業人員、供應商配送時間，全數低於臨界點。
值得留意的是，過去１３年（２００８年至２０２０年），除了２０１８年因貿易戰拖累，
９月開工旺季的生產指數有１０年均高於８月（另２年為持平），惟今年卻大幅低於前值１﹒４
個百分點，顯示現時蔓延至少１７個省份的拉閘限電，導致高能耗製造業大面積停工的殺傷力。
再看需求端，新訂單、在手訂單指數錄連跌三個月，新出口訂單指數更錄連跌六個月。樣本
主要覆蓋東部沿海出口型民企的財新製造業ＰＭＩ，儘管總讀數重返５０，但新出口訂單指數收
縮程度同加劇。
＊港口擁堵倒逼企業推遲訂單＊
數據齊指向未來出口不容樂觀，最大原因直指不斷加劇的貨櫃碼頭擁堵。鑒於國際航運價格
過去一年飆升數倍，各運營商紛紛投入更多的船圖分一杯羹，甚至不惜在二手市場購買容量較小
的船接單。如此造成的後果是，大量集裝箱船擁堵於從寧波、上海到洛杉磯、長灘的港口等待泊
位，引發大量出口商品積壓滯留，倒逼部分出口企業推遲甚至拒接海外新訂單。
儘管訂單量趨於下行，但幅度不及生產指數，換言之供需缺口或因限電限產擴大，或推高工
業品出廠價格指數（ＰＰＩ）。市場就預期，９月ＰＰＩ料較８月的９﹒５％進一步上行至１０
％，續施壓下游企業盈利。
統計局周二（２８日）公布８月規模以上工業企業利潤錄約６８００億元，上游企業如煤炭
開採、鋼鐵、有色、建材等的盈利佔比大幅攀升，下游企業如食品、紡織、飲料等的盈利佔比則
急劇下挫。
種種逆風之下，倘若稍後揭盅的９月出口、工業、消費、投資等數據不及預期，再降準
５０個基點料最快１０月中下旬登場。
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