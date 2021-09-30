【新冠肺炎】澳門澄清至今未有第７２宗確診病例

《經濟通通訊社３０日專訊》就社交媒體上流傳，澳門昨（２９）日新增第７２宗新冠肺炎
輸入關聯確診病例，新型冠狀病毒感染應變協調中心澄清，澳門昨（２９）日並沒有新增確診病
例。
另外，澳門行政長官賀一誠昨天表示，倘這兩天疫情保持平穩，有望與珠海磋商恢復原先的
通關安排，爭取１０月１日解除對進入珠海的人士實施１４天醫學觀察的防疫措施，方便在珠海
居住的澳門居民和外僱。（ｃｌ）
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