【新冠肺炎】澳門澄清至今未有第７２宗確診病例

《經濟通通訊社３０日專訊》就社交媒體上流傳，澳門昨（２９）日新增第７２宗新冠肺炎

輸入關聯確診病例，新型冠狀病毒感染應變協調中心澄清，澳門昨（２９）日並沒有新增確診病

例。

另外，澳門行政長官賀一誠昨天表示，倘這兩天疫情保持平穩，有望與珠海磋商恢復原先的

通關安排，爭取１０月１日解除對進入珠海的人士實施１４天醫學觀察的防疫措施，方便在珠海

居住的澳門居民和外僱。（ｃｌ）

