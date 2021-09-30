【新冠肺炎】本港新增３宗個案，抵英後確診男曾住荃灣麗城花園

《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至９月３０日零時零分，本港新

增３宗新冠肺炎確診個案，全部是輸入確診，其中兩人由法國抵港，曾在香港接種兩劑復必泰疫

苗，其餘１人來自巴基斯坦來港，５月時已在巴基斯坦打了一劑康希諾生物的「克威莎」疫苗。

至今本港個案累計１２２１８宗（包括１２２１７宗確診個案和一宗疑似個案）。過去１４

天（９月１６－２９日）累計報告６５宗個案，全屬輸入個案。



＊抵英後確診１７歲男子已打兩劑復必泰＊



此外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名１７歲男病人，居於荃灣麗城花園

２期７座。他９月２３日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於９月２５日乘搭航班ＢＡ００２

８離開香港前往英國。病人於９月２６日在英國抽取的樣本結果呈陽性。病人沒有出現病徵。他

７月１日及７月２４日於香港接種兩劑復必泰疫苗。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中

。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上

述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

防護中心亦提醒與淺水灣南灣道６１號華景園１座、北角丹拿道５５號港運城二座（不包括

港運城二座地下及Ｌ２至Ｌ４樓層）、元朗裕景坊８號同益大廈及元朗潭尾幸福花園２０座相關

的指明人士，須於明日（１日）遵從強制檢測公告進行檢測。（ｃｌ）

