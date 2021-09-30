鄭志剛料明年本港樓價升最多８％，支持政府增建房屋助基層

《經濟通通訊社３０日專訊》新世界發展（０００１７）執行副主席兼行政總裁鄭志剛在網

上會議中表示，本港樓市剛性需求非常大，即使疫情下封關，樓盤仍受本地買家追捧，在低息的

環境下，預計明年的樓價會持續平穩向上，料升幅將在８％之內。集團未來會推出港鐵

（０００６６）黃竹坑站港島南岸第５期的發展項目，亦會推出啟德合作項目。



＊未來１至４年香港及內地Ｋ１１租金收入複合年增長逾三成＊



他表示，疫情受控下更多人外出消費，集團香港及內地Ｋ１１商場零售銷售額按年分別大升

５７％及６３％，集團預期２０２２財年本港及內地Ｋ１１銷售額分別上升逾２０％及逾３０％

。他相信，本港下半年零售市道將會有雙位數字的反彈。

鄭志剛表示，集團於香港及內地有１７個Ｋ１１商場，預計２０２６財年將增至４０個，項

目總樓面達２９２﹒６萬方米，預計未來１至４年香港及內地Ｋ１１租金收入複合年增長超過

３０％。集團亦會加大投資物業的比重，並預期２０２２財年將會出售８０至１００億元的非核

心資產。



＊支持政府增建房屋助基層，續積極投地＊



對於消息指中央會見本港主要發展商要求解決房屋問題，他表示，沒有收到任何指示，而集

團作為大企業，有責任及有條件承擔更多，協助解決本港房屋問題亦是應該。他續指，集團支持

政府以多管齊下的方式增建房屋，幫助基層「上樓」。他又指，會繼續留意香港、大灣區及內地

有否合適地皮發展，會積極投地。

至於柏傲莊ＩＩＩ因牆身底座混凝土未達要求，於今年７月初宣布拆卸重建，鄭志剛表示，

目前已將拆卸重建方案提交至屋宇署，只要相關部門批出施工日期後，便會開始拆卸。另外，現

時柏傲莊ＩＩＩ累計錄４８宗取消交易，佔整體交易５％。（ｓｌ）

