【香港政情】離島屯門葵青荃灣元朗區議員將於下周五宣誓

《經濟通通訊社３０日專訊》據了解，新界西五個區議會，包括離島、屯門、葵青、荃灣及
元朗的區議員宣誓儀式定於下周五（８日）舉行，將繼新界東區議員之後，成為第四批、亦是最
後一批宣誓的區議員。民主黨元朗區議員鄺俊宇亦在宣誓之列。
區議員須於１０月４日將填妥的回條以電郵方式，交回有關的地區民政事務處，宣誓程序和
服裝指引與之前兩場無異。而新界東沙田、西貢、北區及大埔區議員，將於１０月４日宣誓。（
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