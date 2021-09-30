《日入而息》新世界全年多賺近７％，本港８月零售升１２％勝預期

《今天重點》﹡新世界發展（０００１７）全年多賺６﹒９％，派末期息１﹒５元；全年基

本溢利按年升５﹒９％至６９﹒７８億元；新世界全年香港應佔物業合同銷

售４２４億，超原訂目標；鄭志剛料明年本港樓價升最多８％，支持政府增

建房屋助基層

﹡新創建（００６５９）全年多賺３﹒５倍至１１﹒４７億，末期息０﹒３元



﹡本港零售貨值連升七個月，８月升１１﹒９％遠勝預期；

﹡８月港元存款跌０﹒３％，香港人民幣存款升２﹒７％；金管局表示８月新

申請按揭貸款個案按月減少８﹒２％；８月底外匯基金總資產按月增加

１０３５億元

﹡本財年首五個月赤字７６０億，財政儲備８５１８億元

﹡港鐵（０００６６）東涌配電站項目今起招標，下月２８日截標



《即日市況》﹡恒指低收８７點報２４５７５，科指跌７７點報６１０１



《深滬股市》﹡迎國慶滬指收升０﹒９％周挫１﹒２％，成交萬億斷纜



《美元匯價》﹡市場風險胃納或收縮，逢低吸納美元；歐元最新報１﹒１５７８╱８２，日

圓最新報１１２╱１１２﹒０１



《公司業績》﹡新世界發展（０００１７）全年多賺６﹒９％，派末期息１﹒５元；全年基

本溢利按年升５﹒９％至６９﹒７８億元

﹡新創建（００６５９）全年多賺３﹒５倍至１１﹒４７億，末期息０﹒３元

﹡中國環境資源（０１１３０）全年虧損收窄至４６１０萬元，不派息



《公司資訊》﹡新世界（０００１７）全年香港應佔物業合同銷售４２４億，超原訂目標；

鄭志剛料明年本港樓價升最多８％，２０２２財年Ｋ１１租金升兩成

﹡傳檸萌影視已在港提交上市申請，擬籌逾２３億元

﹡中海油（００８８３）在渤海獲得墾利１０－２大型發現；中海油擬增持巴

西Ｂｕｚｉｏｓ油田５％股權，涉２０﹒８億美元

﹡皇朝家居（０１１９８）按持股比例為廣州港科置業提供質押以獲取融資

﹡報道指領展（００８２３）近３１億洽悉尼３購物中心，正進行盡職調查

﹡富匯國際（０１０３４）就參與交控新能源建設，與海南省省電投等達成戰

略合作

﹡匯控（００００５）夥淡馬錫設可持續基建項目融資平台；互聯互通機制旨

在構建框架，料債券通「南向通」成交漸升；匯豐及淡馬錫成立可持續基礎

設施項目債務融資平台

﹡新世界（０００１７）荔枝角道８８８號甲廈獲金融機構斥１２億購入３層

﹡太古地產（０１９７２）上海購物中心前灘太古里開幕

﹡互太紡織（０１３８２）副主席奧富勝調任為主席兼行政總裁

﹡越南製造加工出口（００４２２）越南仁澤生產設施因疫情進一步暫停運作

８天

﹡融眾金融（０３９６３）於溫州成立汽車租賃公司

﹡網傳小米（０１８１０）副總裁高自光將離職

﹡堃博醫療（０２２１６）肺部靶向去神經射頻消融能量系統完成首例臨床應

用

﹡年年卡（０３７７３）首席財務官及聯席公司秘書王惟東辭任

﹡港鐵（０００６６）東涌配電站項目今起招標，下月２８日截標



《國企紅籌》﹡中廣核（０１８１６）台山１號機組正停機檢修，未見周邊輻射異常

﹡中國電力（０２３８０）山東半島南３號海上風電項目，首批風機成功併網

﹡中國核能科技（００６１１）於遼寧開發２０兆瓦光伏發電站

﹡五礦資源（０１２０８）秘魯社區堵路之路障暫時得到移除，運輸已自今天

起恢復



《神州民企》﹡騰訊（００７００）微信支付已與銀聯雲閃付Ａｐｐ實現線下條碼互認互掃

﹡中關村租賃（０１６０１）與光大銀行訂立保理協議

﹡旭輝永升（０１９９５）斥５８１９萬元人民幣購環衛目營運商５１％權益

﹡網龍（００７７７）與加納教育部簽合作備忘錄，推行混合式學習系統

﹡復宏漢霖（０２６９６）胃癌藥物完成首例患者給藥



《中國要聞》﹡９月官方製造業ＰＭＩ錄４９﹒６，去年２月來首收縮

﹡９月財新製造業ＰＭＩ重返５０優於期，仍１７月次低

﹡統計局表示９月高能耗行業景氣低，製造業多數行業擴張；非製造業ＰＭＩ

返臨界點上，地產等景氣度降

﹡財政部表示下月１９日赴港發行４０億美元主權債券

﹡贛修改人口政策，產假增９０日，男方享護理假３０日

﹡８月多城房租環比下降，料四季度租賃市場將進入淡季

﹡深圳第二輪土拍持續火熱，國企積極搶地民企退出競爭

﹡工信部公布第４７批免徵車輛購置稅新能源汽車目錄

﹡知識產權局表示保持對商標惡意搶注和囤積行為高壓態勢

﹡青少年藍皮書表示內地僅２５％中學生能忍住不上網

﹡發改委等十部門發文：特色小鎮應聚焦高端產業

﹡人行續千億１４天逆回購操作，本周淨投放２８００億；人行辟謠表示對全

國展開個人儲蓄用戶排查是謠言；黃金具貨幣屬性，規範租借業務防市場風

險；下月１８日起降帳戶貴金屬等單一客戶持倉限額

﹡日本央行行長黑田東彥指恒大危機的影響暫時仍有限

﹡內地國慶檔預售總票房破億，《長津湖》領跑同期新片

﹡前三季度公募基金發行規模較去年小增１﹒７％

﹡北京海淀發布熱點小區二手房參考價

﹡商務部表示支持香港參與國內大循環，密切兩地經貿合作

﹡習近平稱推進生物安全領域科技自立自強

﹡上海海昌海洋公園東方海洋項目動工，總投資逾１８億

﹡傳海航逾３００億元個人理財產品兌付方案出爐

﹡內媒表示新力控股信托逾期，尋售項目及物管業務套現

﹡中誠信國際將花樣年展望貶至負面，稱債券到期壓力大

﹡工信部表示工業面臨需求恢復放緩、大宗價格上漲等問題

﹡銀保監同意遼沈銀行吸併營口沿海銀行、遼陽銀行

﹡外匯局表示二季度服務貿易逆差２８３億美元；６月末中國對外淨資產

１９８６０億美元

﹡工信部表示境內收集和產生的核心數據不得出境



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１６９３４點

﹡台灣修例擬管制掌握核心關鍵技術人員訪問大陸



《其他消息》﹡水警林婉儀殉職，兩消防員涉網上嘲諷被停職

﹡涂謹申等１０名九龍區議員宣誓無效，即時離任

﹡離島屯門葵青荃灣元朗區議員將於下周五宣誓

﹡第二期消費券明起派發，政府表示分期發放成效較持續

﹡消息指逾８０００警力保國慶日安全，會展一帶凌晨起封閉

﹡壹傳媒及《蘋果日報》６高層案押後至下月１２日處理

﹡投資基金公會表示年金非唯一產品，籲放寬提取強積金時投資限制

﹡政府歡迎立法會通過新基金遷冊機制相關條例草案

﹡港府再度委任鄺祖盛為消委會副主席，任期兩年

﹡港府收到１﹒９萬份消費券重新登記申請，合資格者明起可領消費券

﹡立法會通過修例將「起底刑事化」，最高罰１００萬囚５年

﹡黃天祐續任財匯局主席，任期兩年；黃天祐對續任財匯局主席感榮幸，歡迎

阮肇斌加入成非執董

﹡薛永恒稱積極參與大灣區建設對香港未來創科發展非常重要

﹡新社聯錦田過渡性房屋涉１０２０伙，料首批２０２３年入伙

﹡本港零售貨值連升七個月，８月升１１﹒９％遠勝預期；８月港元存款跌

０﹒３％，香港人民幣存款升２﹒７％

﹡金管局表示８月新申請按揭貸款個案按月減少８﹒２％；８月底外匯基金總

資產按月增加１０３５億元

﹡本財年首五個月赤字７６０億，財政儲備８５１８億元

﹡政府表示荃灣屯門元朗葵青離島區議會１０月８日宣誓

﹡「樂悠咭」明起接受１９５９年出生合資格人士申請

﹡上水尚宜推３０伙，折實入場費２４３萬元

﹡港置調查指４２﹒７％受訪者擬未來１２個月置業

﹡股通額度全日用近３６億元；滬股通額度全日用１０億元，陸股通淨流入近

１０億元

﹡全球銀行家據報正加速從香港調往中國內地以發展當地業務

﹡景順調查指逾八成受訪者在過去的１２個月上調或保持中國配置

﹡外傭最低工資維持每月４６３０元，膳食津貼加５２元

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒４９％，新界西再創歷史新高

﹡螞蟻集團夥中文大學聘逾百職位，部分供應屆畢業生申請

﹡保監局金管局將釐清保險公司和中介人進行保費融資活動時應達標準；保監

局表示去年香港保險業務新造個人人壽業務保單按年跌２０﹒９％



《大國博弈》﹡中美時隔２０個月啟國防會談，美指雙方坦誠深入討論

﹡王毅指美英澳合作發展核潛艇帶來５重危害挑動對立

﹡赴美中國留學生遭盤查後遣返，中方提出嚴正交涉

﹡商務部表示美企對無線通信功能電子設備提起３３７調查

﹡國防部表示香山論壇議題將涉及亞太安全、阿富汗局勢

﹡報告表示一帶一路倡議正失去動能，隱性債務非常普遍

﹡傳英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目

﹡美稱不希望中國制定規則，外交部表示暴露打壓中國意圖

﹡美商務部長或率團訪華，商務部表示雙方一直正常溝通；商務部表示申請加

入ＣＰＴＰＰ，將按程序與各成員磋商



《恒大困局》﹡恒大地產珠三角近２０個項目復工，全力保交樓

﹡高盛表示恒大潛在表外債務、或然負債共達１萬億元人民幣

﹡標普表示恒大債務危機演化成「雷曼時刻」的機會不大

﹡恒大財富表示９月到期理財產品完成首期１０％兌付



《能耗雙控》﹡大摩表示限電限產對內地末季經濟拖累或達１個百分點

﹡中國家用電器協會表示限電、海運價漲對行業造成影響

﹡東北限電嚴重，中國向俄羅斯尋求增加電力供應

﹡長春發倡議書表示不低於１８℃時盡量減少使用製暖設備

﹡俄方出手馳援，明起黑河換流站運行時長增至１６小時

﹡商務部回應限電：密切關注企業運營，幫助協調解困

﹡廣東拉大峰谷電價差，明日起尖峰電價上浮２５％

﹡冀中能源飆７％，業內料今年冬季電煤供應前景不樂觀

﹡中石化集團擬籌１３３億立方米燃氣，保今冬明春供應



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗個案，抵英後確診男曾住荃灣麗城花園

﹡澳門澄清至今未有第７２宗確診病例

﹡田北辰稱內地不滿港檢疫酒店保安鬆懈，無法安心通關

﹡２１間社區疫苗接種中心將在國慶假日繼續開放

﹡仲量聯行表示政府土地供應不足情況料持續２至３年

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