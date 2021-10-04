《日出而作》美股三大指數反彈，紐約期油創３年收市高位

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３４３２６．４６ 升４８２．５４點╱１．４３％

標普５００ ４３５７．０４ 升４９．５０點╱１．１５％

納斯達克 １４５６６．７０ 升１１８．１２點╱０．８２％

倫敦富時１００ ７０２７．０７ 跌５９．３５點╱０．８４％

法蘭克福ＤＡＸ １５１５６．４４ 跌１０４．２５點╱０．６８％

巴黎ＣＡＣ４０ ６５１７．６９ 跌２．３２點╱０．０４％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．９６，歐元兌美元１．１６０９



《最新資訊》﹡據報戴琪將宣布中國未兌現首階段承諾，研再徵收關稅

﹡卜蜂國際（０００４３）８個月綜合溢利跌７５％；獲大股東２０％提私有

化，申請今早復牌

﹡威華達（００６２２）逾３億元悉售恒汽股份，料全年虧損

﹡外媒不良債務投資者開始買入恒大債券

﹡傳政策局長分工「專業化」，食環署歸民政局管轄

﹡傳新界北料建５０萬住宅，洪水橋鐵路１０分鐘通前海

﹡華為就瑞典法院維持５Ｇ設備銷售禁令提出上訴

﹡李克強表示保證能源電力供應，保障基本民生

﹡俄羅斯企業十月將把輸華電力加倍，以助緩解供電緊張

﹡國資委要求央企做好保電、保煤、保暖工作

﹡大發地產（０６１１１）九個月合同銷售３３５億人幣升６６﹒７％

﹡小鵬汽車（０９８６８）９月交１萬輛智能車創單月新高，同比增２倍

﹡中海油（００８８３）１０月２６日股東特別大會決議發行Ａ股

﹡中能（００２２８）３新井明年投產，日產天然氣最多３００萬立方米

﹡中國生物製藥（０１１７７）不再公布３個月及９個月季度業績

﹡中國投資開發（００２０４）戰略合作中置盛京養老產業，助上市融資

﹡中國金融國際（００７２１）全年虧損降至６６６５萬元，不派息

﹡中國基建投資（００６００）與香港樂氏集團戰略合作內地中醫項目

﹡中國碳中和（０１３７２）前執董兼行政總裁被批未履行職責

﹡天德化工（００６０９）１﹒４億元投資山東變電站建設及維護

﹡天譽置業（０００５９）重慶附屬獲１億人幣入股２０％，料無重大盈虧

﹡巨星醫療（０２３９３）向執董租賃物業以擴張業務營運

﹡共享集團（０３３４４）１８個月虧損５﹒９５億元，不派息

﹡安山金控（０００３３）１８個月虧損６７７９萬元，不派息

﹡亨泰（００１９７）全年虧損降至２﹒５億元，不派息

﹡伯明翰體育（０２３０９）全年虧損降至７４２３萬元，不派息

﹡杉杉品牌（０１７４９）獲商標許可４年，涉最高３９０萬人幣

﹡秀商時代（０１８４９）全年純利７７０萬坡元，增逾２倍，不派息

﹡亞洲果業（０００７３）全年純利４００萬人幣，跌８４％，不派息

﹡卓悅控股（００６５３）附屬卓悅化粧品遭清盤呈請

﹡金界控股（０３９１８）９個月大廳賭桌日均博彩總收入跌逾３６％

﹡科通芯城（００４００）考慮或分拆深圳市科通技術內地上市

﹡科濟藥業（０２１７１）醫骨髓瘤產品ＩＩ期臨床試驗，加拿大無異議

﹡泰加保險（０６１６１）主席提換股兼全購待保監批准，申請今早復牌

﹡偉源（０１３４３）受累疫情，工程延誤及日常營運影響或重大不利

﹡國際資源（０１０５１）逾３億元認購基金，投資科技股權

﹡華章科技（０１６７３）全年虧轉賺１７９８萬人幣，不派息

﹡順騰國際（００９３２）售承兌票據，料收益最多３５９０萬元

﹡新力控股（０２１０３）逾期還款或涉違約，延派末期息

﹡電訊首科（０３９９７）售九龍倉置業（０１９９７）股份，料賺８萬元

﹡鼎石資本（００８０４）大股東易手溢價１２％提全購，擬派特別息

﹡瘋狂體育（０００８２）聯營亞洲銀行或獲購控股權兼籌１億美元訂備忘

﹡碳中和（０１３７２）控股股東上月中沽出約２９％公司權益

﹡德泰新能源（００５５９）全年虧損降至３５３７萬元，不派息

﹡德琪醫藥（０６９９６）擬斥最多１億元購回股份

﹡賢能（０１７３０）合資物業持６０％，最高財務出資２１００萬坡元

﹡藥明巨諾（０２１２６）授出７０６萬份購股權，逾半予主席李怡平

﹡寶尊（０９９９１）附屬寶通獲菜鳥網絡逾２億美元入股３０％股權

﹡蘇創燃氣（０１４３０）揭逾３億人幣銀行存款質押或未入帳

﹡鑫苑服務（０１８９５）中期純利６４２０萬人幣，升１６％，不派息



《國企紅籌》﹡山高金融（００４１２）最高１﹒２億美元認購佳兆業票據

﹡中船防務（００３１７）獲１０億美元造船合同

﹡水發（００７５０）１億人幣購控股股東三山東發電項目

﹡東岳（００１８９）１﹒５億人幣注資海南固基，投兩工業硅條例公司

﹡青島啤（００１６８）訂結構性存款，未收本金７５億人幣

﹡國銀租賃（０１６０６）最多１７億人幣購買９艘船舶

﹡理想汽車（０２０１５）９月交付７０９４輛理想ＯＮＥ，同比增１倍

﹡燃氣藍天（０６８２８）去年全年虧損擴至３７億不派息

﹡聯想集團（００９２２）發中國存託憑證滬科創板上市獲確認受理申請

﹡浙江滬杭甬（００５７６）子公司浙商證券擬發換股債，籌７０億人幣

﹡錦江資本（０２００６）暫不行使於除外酒店業務和新聯誼的權利



《神州民企》﹡大唐（０２１１７）逾１億人幣購重慶住宅項目兩成股權

﹡中創（０１６７８）擬最高五百萬購聖誕人造花商控股權

﹡海倫司（０９８６９）悉數行使超額配股權，多籌４億元

﹡康橋悅（０２２０５）近２億人幣購西安物管商八成股權

﹡雅居樂（０３３８３）擱置建議分拆雅居樂雅城主板上市

﹡融信中國（０３３０１）回購本金額３００萬美元票據

﹡錦藝（００５６５）全年虧損擴至１﹒７８億元，不派息

﹡環球智能（００３９５）售商品買賣附屬料蝕約千萬元人幣

﹡中天國際（０２３７９）中期盈轉虧８３６９萬人幣，不派息

﹡中國聖牧（０１４３２）７００萬人幣合資飼料加工基地，佔７％股權

﹡比亞迪（０１２１１）９月汽車銷量８萬輛，升９０％

﹡勝利管道（０１０８０）收購轉讓人失聯兼被捕，交易存重大不確定性

﹡復星醫藥（０２１９６）１６億人幣售２醫療公司股權料賺１４億人幣

﹡華潤醫療（０１５１５）錄一次性２﹒２億人幣，沖減所得稅費用

﹡粵港灣（０１３９６）主席兒購７４５萬股，擬續購最多５０００萬股

﹡嘉藝控股（０１０２５）折讓１７％發新股籌２６００萬元



《中國要聞》﹡中證監發ＩＰＯ輔導監管規定，輔導期不少於３個月

