恒指跌逾６５０點穿２４０００關，重磅股捱沽

《經濟通通訊社４日專訊》恒指跌幅一度擴大至逾６５０點，穿２４０００點關口，最低跌
至２３９０８點。多隻重磅股捱沽；藥明生物（０２２６９）跌７﹒３５％，報１１７﹒２元；
騰訊（００７００）跌１％，報４５６﹒８元；阿里（０９９８８）跌２﹒４６％，報１３８﹒
７元；美團（０３６９０）跌３﹒８９％，報２３７元；友邦（０１２９９）跌２﹒６１％，報
８７﹒６元。（ｈｃ）
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