【汽車缺芯】比亞迪九月銷售一枝獨秀！專家憂晶片荒拖累車股業績

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻４日報道》全球晶片供應短缺問題嚴峻，新能源車首當其衝受打

擊。內地官媒形容晶片短缺令車市旺季「無車可賣」！不過，多家車企９月新能源車銷售持續暢

旺，比亞迪（０１２１１）銷量按年飆升逾２倍，小鵬、蔚來的交付量更首次破一萬輛。分析認

為，造車成本上漲削弱車企的盈利能力，料下半年業績出現顯著倒退，車股短期內難以大升。



＊比亞迪９月銷量增逾兩倍，蔚來、小鵬交付量首次破萬＊



行業龍頭比亞迪新能源車銷售保持強勁增長，按年增長２﹒５７倍至７﹒１萬輛。由年初至

今，比亞迪累計賣出３３﹒７６萬輛，按年升２倍。被喻為「三大造車新勢力」的蔚來（美：Ｎ

ＩＯ）、小鵬汽車（０９８６８）和理想汽車（０２０１５）９月銷量亦出爐。當中蔚來和小鵬

上月交付量齊創新高兼首次破萬，按年分別增長１﹒２６及１﹒９９倍。

相比之下，理想的表現相對失色，上月僅賣出７１００輛新能源車，亦是唯一一家車企錄得

交付量按月跌幅，達２５％。理想管理層早前已預告，汽車生產受晶片供應影響，並在９月交付

量反映。

雖然普遍車企銷售表現理想，但汽車板塊半日跟隨大市下跌。比亞迪相對「硬淨」，跌０﹒

４１％，報２４２元；吉利（００１７５）和長城汽車（０２３３３）挫逾２及３％。小鵬則成

為「逆市奇葩」，升超過１％；理想則微跌０﹒６％。



＊內媒：晶片短缺令內地車市旺季「無車可賣」＊



官媒《中國證券報》進一步帶出晶片短缺對行業的打擊。有內地自主品牌反映國產車和進口

車車源都很緊張，即使車市需求存在，市場仍「無車可賣」，今年的「金九銀十」預料較往年冷

清。有４Ｓ店指，大多暢銷車型購買大多需要等待，優惠力度亦較往年減少數萬元。

比亞迪工作人員亦指，比亞迪的ＤＭ－ｉ混動汽車交付需要等待至少三個月，同樣沒有任何

優惠。目前比亞迪旗下部分燃油車型已經停產，現有晶片有限供給新能源車，因新能源車售價更

高，利潤更可觀。



＊溫傑：晶片荒持續，料車企難達全年銷售目標＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍ

ｏｒｎｉｎｇ》上表示，新能源車原材料價格急升，晶片成本上漲２至３成，導致車企毛利率下

降；加上供應緊張亦為新車銷售造成負面影響。車市「金九銀十」效應本身不明顯，加上傳統汽

車銷量較預期差，料普遍車企難以達成全年目標，市場氣氛轉淡。他補充，新能源汽車需求增加

和政策風險低均有利車股前景，建議持有汽車股的散戶繼續持有，待行業供應回順，並把握新能

源車的增長潛力，惟受累上述負面因素，短期難以大升。



＊內地量產晶片原材料，溫傑：遠水不能救近火＊



正當晶片短缺問題困擾車市前景，近日傳來好消息！內媒報道，內地成功量產晶片原材料－

單晶納米銅，主要應用在通訊、汽車領域等領域。這項新技術以銅基新材料替代其他貴金屬，大

幅降低成本，價格較國外同類產品降低近五成。目前平陽生產基地年產能為５００萬卷，達產後

將滿足國內相關行業約１０％的使用需求。

溫傑認為，內地自研晶片原材料的產量少，意味晶片短期仍依賴海外進口，可謂「遠水不能

救近火」。市場對解決晶片荒的成效仍有待觀察，且不是市場焦點。市場目前關注造車成本上漲

侵蝕毛利率，料下半年業績或大失所望，故預計自研晶片原材料對車股的利好作用有限。

