【恒大困局】合生創展（７５４）停牌，傳購恒大物業（６６６６）

《經濟通通訊社４日專訊》合生創展（００７５４）今早起停牌。公布，今早起停止買賣，
待發一項主要交易，有關收購一家在聯交所上市之公司股份，及可能要根據香港收購及合併守則
而對相關公司的股份提出的強制要約。
另外，市場消息指，公司擬向中國恒大（０３３３３）收購恒大物業（０６６６６）股權。
中國恒大現持有６０﹒９６％恒大物業。（ｋｓ）
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