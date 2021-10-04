【恒大困局】合生創展（７５４）停牌，傳購恒大物業（６６６６）

《經濟通通訊社４日專訊》合生創展（００７５４）今早起停牌。公布，今早起停止買賣，

待發一項主要交易，有關收購一家在聯交所上市之公司股份，及可能要根據香港收購及合併守則

而對相關公司的股份提出的強制要約。

另外，市場消息指，公司擬向中國恒大（０３３３３）收購恒大物業（０６６６６）股權。

中國恒大現持有６０﹒９６％恒大物業。（ｋｓ）

