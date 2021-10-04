《盤後部署》雙限政策或繼續拖累市場氣氛，恒指料下試二萬三關

《經濟通通訊社４日專訊》恒指今早低開９６點報２４４７８點。未幾，因限電因素持續，

工業股繼續下挫，加上藥股普遍急挫，拖累恒指越跌越有，本日最低曾見２３９０８點，急挫

６６７點，其後全日於低位徘徊。最終恒指報２４０３６點，跌５３９點或跌２﹒１９％，主板

成交１１３２﹒９２億元。國企指數報８５２１點，跌２０５點或跌２﹒３５％。恒生科技指數

報５９７３點，跌１２７點或跌２﹒０９％。

Ａ股繼續休市。



＊科技股短線可做好倉＊



近期中國多地採取限電限產（即「雙限」）政策，以限制當地高能耗企業的生產活動，繼續

拖累港股氣氛。惟內地經濟數據普遍遜預期，料後續的「雙限」政策會有所調整；雖然近期各地

政府普遍要求內地確保電力供應，但問題料較難於短期內解決，加上在碳中和大背景下，上述因

素或短期繼續拖累大市氣氛。

目前市場未有重大好消息出現，再加上上述因素影響，料港股短期持續偏淡狀態，較大機會

下試二萬三關。

然而，科技股龍頭如美團（０３６９０）及騰訊（００７００）頗為強勢。首先可見上述兩

股的沽空比率繼續下跌，且見恒指持續探底趨勢，惟上述兩股依然企硬於８月尾的底部之上，短

線或有做好倉的值博率。（ｋｓ）

