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即市新聞

04/10/2021 16:52

《盤後部署》雙限政策或繼續拖累市場氣氛，恒指料下試二萬三關

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒指今早低開９６點報２４４７８點。未幾，因限電因素持續，
工業股繼續下挫，加上藥股普遍急挫，拖累恒指越跌越有，本日最低曾見２３９０８點，急挫
６６７點，其後全日於低位徘徊。最終恒指報２４０３６點，跌５３９點或跌２﹒１９％，主板
成交１１３２﹒９２億元。國企指數報８５２１點，跌２０５點或跌２﹒３５％。恒生科技指數
報５９７３點，跌１２７點或跌２﹒０９％。
　　Ａ股繼續休市。
　
＊科技股短線可做好倉＊　
　　
　　近期中國多地採取限電限產（即「雙限」）政策，以限制當地高能耗企業的生產活動，繼續
拖累港股氣氛。惟內地經濟數據普遍遜預期，料後續的「雙限」政策會有所調整；雖然近期各地
政府普遍要求內地確保電力供應，但問題料較難於短期內解決，加上在碳中和大背景下，上述因
素或短期繼續拖累大市氣氛。
　　目前市場未有重大好消息出現，再加上上述因素影響，料港股短期持續偏淡狀態，較大機會
下試二萬三關。
　　然而，科技股龍頭如美團（０３６９０）及騰訊（００７００）頗為強勢。首先可見上述兩
股的沽空比率繼續下跌，且見恒指持續探底趨勢，惟上述兩股依然企硬於８月尾的底部之上，短
線或有做好倉的值博率。（ｋｓ）

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