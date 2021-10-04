  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/10/2021 10:00

《異動股》默沙東新冠疫苗口服藥試驗表現佳，騰盛博藥瀉一成八

　　《經濟通通訊社４日專訊》騰盛博藥（０２１３７）現價跌１７﹒８％，報３２﹒１元，盤
中低見３０﹒５５元；成交約１８７萬股，涉資６０２７萬元。
　　美國藥廠默沙東（Ｍｅｒｃｋ　＆　Ｃｏ）宣布新冠疫苗口服藥「ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉ
ｒ　」試驗取得最新進展，藥物表現於試驗中具極佳表現，能有效把重症住院或病故風險降低一
半。
　　新冠疫苗概念股普遍走低。開拓藥業（０９９３９）跌２０﹒９６％，報４１﹒３元；復星
醫藥（０２１９６）跌１７﹒４８％，報３３﹒０５元；康希諾（０６１８５）跌１２﹒５８％
，報２４０﹒４元。
　　現時，恒生指數報２４１４３，跌４３２點或跌１﹒７６％，主板成交２９２﹒６８億元。
國企指數報８５６１，跌１６４點或跌１﹒８９％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰盛博藥（０２１３７）　　　３２﹒１０元　　　跌１７﹒８０％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　３３﹒０５元　　　跌１７﹒４８％
　　康希諾　（０６１８５）　　２４０﹒４０元　　　跌１２﹒５８％
　　開拓藥業（０９９３９）　　　４１﹒３０元　　　跌２０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/10/2021
【恒大困局】合生創展傳購恒大物業股權　三公司今早停牌　
開市Good Morning04/10/2021
溫傑：十月聚焦美股回調及恒大事件　恒大賣資產屬預期之內
財經熱話30/09/2021
受惠物業銷售理想　新世界業績符預期　
中國故事30/09/2021
《神州經脈》9月官方製造業PMI意外縮　節前A股萬億成交斷纜
專訪30/09/2021
【譚新強專訪】中國減碳大計悖論經濟「脫虛入實」　不信美國收水
財經熱話30/09/2021
【月結-九月淡風】恒大風暴席捲港股 九月急瀉1303點連跌四月
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet x i-access】第六屆聯大投資比賽 即答即賞100份獎品

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金