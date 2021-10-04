《異動股》默沙東新冠疫苗口服藥試驗表現佳，騰盛博藥瀉一成八

《經濟通通訊社４日專訊》騰盛博藥（０２１３７）現價跌１７﹒８％，報３２﹒１元，盤

中低見３０﹒５５元；成交約１８７萬股，涉資６０２７萬元。

美國藥廠默沙東（Ｍｅｒｃｋ ＆ Ｃｏ）宣布新冠疫苗口服藥「ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉ

ｒ 」試驗取得最新進展，藥物表現於試驗中具極佳表現，能有效把重症住院或病故風險降低一

半。

新冠疫苗概念股普遍走低。開拓藥業（０９９３９）跌２０﹒９６％，報４１﹒３元；復星

醫藥（０２１９６）跌１７﹒４８％，報３３﹒０５元；康希諾（０６１８５）跌１２﹒５８％

，報２４０﹒４元。

現時，恒生指數報２４１４３，跌４３２點或跌１﹒７６％，主板成交２９２﹒６８億元。

國企指數報８５６１，跌１６４點或跌１﹒８９％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰盛博藥（０２１３７） ３２﹒１０元 跌１７﹒８０％

復星醫藥（０２１９６） ３３﹒０５元 跌１７﹒４８％

康希諾 （０６１８５） ２４０﹒４０元 跌１２﹒５８％

開拓藥業（０９９３９） ４１﹒３０元 跌２０﹒９６％

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（ｋｓ）

