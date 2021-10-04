【恒大困局】傳合生擬購恒大物業５１％股權，涉資逾４００億港元

《經濟通通訊社４日專訊》據內媒引述知情人士報道指，合生創展（００７５４）擬收購恒
大物業約５１％股份，涉及金額或逾４００億港元。
以恒大物業（０６６６６）已發行股數約１０８﹒１億股計，５１％相當於５５﹒１３１億
股，用４００億港元去收購，即每股收購價約為７﹒２５５港元，較停牌前股價５﹒１２元有高
達４１﹒７０％溢價。以恒大目前的財困狀況，竟有公司以如此高溢價去收月購恒大物業並不合
理。（ｐｃ）
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