【恒大困局】傳合生擬購恒大物業５１％股權，涉資逾４００億港元

《經濟通通訊社４日專訊》據內媒引述知情人士報道指，合生創展（００７５４）擬收購恒

大物業約５１％股份，涉及金額或逾４００億港元。

以恒大物業（０６６６６）已發行股數約１０８﹒１億股計，５１％相當於５５﹒１３１億

股，用４００億港元去收購，即每股收購價約為７﹒２５５港元，較停牌前股價５﹒１２元有高

達４１﹒７０％溢價。以恒大目前的財困狀況，竟有公司以如此高溢價去收月購恒大物業並不合

理。（ｐｃ）

