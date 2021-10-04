  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/10/2021 15:33

【理財通】私人財富管理公會冀與當局討論如何擴展理財通試點範圍

　　《經濟通通訊社４日專訊》私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，香港仍是全球最
穩健的私人財富管理樞紐之一，很高興看到行業近年健康發展。對公會成員機構而言，中國內地
一直都是重點發展之地，尤其隨著「跨境理財通」業務試點計劃推出之後，公會期待與有關當局
就未來如何擴展試點計劃的覆蓋範圍進行討論，例如產品種類的增加等。
　　盧彩雲續指，香港財富管理市場成熟，不論是產品及人才都發展成熟，不過監管機構在剛推
出時主要想以簡單為上，對跨境理財通未來發展樂觀。
　　私人財富管理公會行政總裁兼董事總經理石軒宇（Ｐｅｔｅｒ　Ｓｔｅｉｎ）表示，有見跨
代間有大量資產轉移，而且新一代企業家創造巨大財富，相信這些下一代將為行業帶來重大機遇
。他續指，透過公會的培訓和招聘計劃，公會協助會員培養服務年輕新一代客戶所需的人才。

＊資產管理公司對ＥＳＧ及虛擬資產愈來愈感興趣＊

　　第六份年度《私人財富管理報告》同時揭示出高淨值客戶的投資胃納一直在擴大，目前只有
６％的受訪會員公司將其管理資產總值逾１０％用作「環境，社會及企業管治」（ＥＳＧ）投資
。然而，７２％的受訪者相信，他們會於五年內將逾１０％的管理資產總值用作ＥＳＧ投資，意
味中期將出現重大轉變。
　　另外，６９％的受訪私人財富管理公司同意，其客戶對比特幣（Ｂｉｔｃｏｉｎ）等加密貨
幣及其他虛擬資產愈來愈感興趣。（ｃｗ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/10/2021
美藥廠新冠口服藥測試表現佳　疫苗概念股急瀉
財經熱話04/10/2021
【汽車缺芯】比亞迪九月銷售一枝獨秀！專家憂晶片荒拖累車股業績
財經熱話04/10/2021
【恒大困局】合生創展傳向中國恒大購恒大物業　三公司今早停牌　
開市Good Morning04/10/2021
溫傑：十月聚焦美股回調及恒大事件　恒大賣資產屬預期之內
財經熱話30/09/2021
受惠物業銷售理想　新世界業績符預期　
中國故事30/09/2021
《神州經脈》9月官方製造業PMI意外縮　節前A股萬億成交斷纜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet x i-access】第六屆聯大投資比賽 即答即賞100份獎品

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金