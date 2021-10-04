【理財通】私人財富管理公會冀與當局討論如何擴展理財通試點範圍

《經濟通通訊社４日專訊》私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，香港仍是全球最

穩健的私人財富管理樞紐之一，很高興看到行業近年健康發展。對公會成員機構而言，中國內地

一直都是重點發展之地，尤其隨著「跨境理財通」業務試點計劃推出之後，公會期待與有關當局

就未來如何擴展試點計劃的覆蓋範圍進行討論，例如產品種類的增加等。

盧彩雲續指，香港財富管理市場成熟，不論是產品及人才都發展成熟，不過監管機構在剛推

出時主要想以簡單為上，對跨境理財通未來發展樂觀。

私人財富管理公會行政總裁兼董事總經理石軒宇（Ｐｅｔｅｒ Ｓｔｅｉｎ）表示，有見跨

代間有大量資產轉移，而且新一代企業家創造巨大財富，相信這些下一代將為行業帶來重大機遇

。他續指，透過公會的培訓和招聘計劃，公會協助會員培養服務年輕新一代客戶所需的人才。



＊資產管理公司對ＥＳＧ及虛擬資產愈來愈感興趣＊



第六份年度《私人財富管理報告》同時揭示出高淨值客戶的投資胃納一直在擴大，目前只有

６％的受訪會員公司將其管理資產總值逾１０％用作「環境，社會及企業管治」（ＥＳＧ）投資

。然而，７２％的受訪者相信，他們會於五年內將逾１０％的管理資產總值用作ＥＳＧ投資，意

味中期將出現重大轉變。

另外，６９％的受訪私人財富管理公司同意，其客戶對比特幣（Ｂｉｔｃｏｉｎ）等加密貨

幣及其他虛擬資產愈來愈感興趣。（ｃｗ）

