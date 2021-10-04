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即市新聞

04/10/2021 16:02

中石化（香港）：油價上漲對公司影響小，冀保持提供較多優惠折扣

　　《經濟通通訊社４日專訊》中石化（香港）油站有限公司總經理潘建邦表示，在香港營運油
氣供應，除了地價高企外，人力和金融服務成本近年都一直增加，但作為國企有服務香港的責任
，公司在香港設有逾５０個油氣站，專注於提供優質服務，在整個價格結構和毛利上，都一直努
力控制成本。
　　對於近期油價急升，他認為，石油為可買賣商品，其價格每天都在變化。就燃油公司作為銷
售端而言，對其影響不大，但公司較關注油價上升對客戶的影響，對消費信心形成壓力，強調公
司致力克服所有成本上漲的影響，希望可以保持向客戶提供較優惠的燃油產品。

＊籲港府需主動積極研究減低商用車碳排放＊

　　潘建邦指，香港目前的油站數量穩定維持在１７９個加油站，本港在２０１４年已實助碳達
峰，其後的燃油需求都一直保持平穩，估計香港的油站數量不會明顯增加。他指出，隨著電動車
使用量增加，市場未來會轉化成石化燃料汽車比例較少的趨勢。　
　　他又指，公司願意探索新能源發展，如國內氫能技術成熟，若有政策配合在香港推行的難度
不大。發展初時先要投放資源，營運或未見規模效應，但隨相關成本下降，相信新能源會成為公
司新的增長點。他提到公司與政府討論能源結構轉變時反應正面，希望助力加快實助２０５０年
碳中和。不過，目前香港１５萬輛商用車的碳排放是５８萬輛私家車總和的２﹒７倍，認為當局
需要主動積極研究減低商用車的碳排放。
　　中石化（香港）有限公司副總經理林懷廣表示，為了保證香港的油品供應穩定，集團在海南
島的洋浦建成了一個全亞州最大的成品油庫，當地所儲存的油品足夠應付相當長時間的使用，能
保障香港的能源供應。（ａｃ）

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