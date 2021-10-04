【恒大困局】陳茂波：港銀對恒大風險敞口僅１４０億元

《經濟通通訊社４日專訊》據《南華早報》引述財政司司長陳茂波談及中國恒大集團

（０３３３３）的債務危機時表示，香港銀行業的風險敞口非常低，不會為香港帶來任何系統性

風險。

報道提及陳茂波引述最近一次審計結果稱，銀行業對恒大的總債務敞口約為１４０億元，佔

合併資產的０﹒０５％，並指截至６月２１日，香港的授權金融機構持有２６﹒５萬億元資產。

（ｂｎ）

