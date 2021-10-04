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即市新聞

04/10/2021 09:24

【紓困措施】陳茂波冀消費券帶來樂觀氣氛，成經濟復甦動力

　　《經濟通通訊社４日專訊》財政司司長陳茂波在網誌中提及，５００多萬名市民收到第二期
消費券，市面上消費氣氛暢旺，商場人流絡繹不絕。在近月疫情持續受控、經濟穩步改善之際，
希望電子消費券能為市道帶來樂觀的氣氛，讓市民和企業對未來經濟持正面預期，這也是經濟可
持續復蘇的動力之一。

＊決心解決土地房屋問題＊

　　他指出，土地房屋是香港社會發展中最尖銳的矛盾，對市民生活構成最大壓力，必須投入最
大的力量去破解和應對。有中央的支持，加上特區政府的努力，沒有破解不到的矛盾，要有遇水
架橋、逢山開路的意志和決心。
　　他表示，中央的支持與期盼，市民對美好生活的嚮往，應對社會發展不平衡的張力，政府要
有新思維。讓社會對未來五年的發展能有所憧憬，讓市民能切實感受到生活朝著改善的方向發展
，這將是匯聚推動改革力量的關鍵。

＊發表《營商環境報告》，以正視聽＊

　　他稱，經濟發展是社會進步的基礎，亦為化解社會矛盾提供所需的資源和力量。近年香港社
會出現的亂象告訴政府，要全力推動經濟發展，必須先維護好國家安全和發展利益。身處百年未
見的大變局、在國際地緣政治變化的張力中，政府需要認清形勢，做好風險管理和應對預案，也
需要說好香港故事。是在這樣的考量中，他在上周初發表了《香港營商環境報告》。
　　他續指，這份報告旨在說明香港的亮麗前景，特別是過去兩年中央為香港果斷出台港區國安
法及完善選舉制度，讓香港社會由亂轉治，現正步向由治及興的新階段。但是，外間對香港的發
展及營商環境，仍存在誤解、偏見，甚至可能仍被美國等部份國家所宣傳的錯誤資訊所蒙蔽。因
此，政府有必要透過這份《營商環境報告》，以正視聽，透過正本清源，積極推介香港的優勢。
（ｂｎ）

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