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04/10/2021 14:33

【新冠疫苗】中石化香港疫苗抽獎揭盅，頭獎享２年入油１１萬元

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國石化（香港）的接種疫苗抽獎活動今日抽出２３０名得獎幸
幸兒，是次抽獎獎品總值超過１６８萬元，吸引超過２０萬人登記參與。頭獎得主將享有２年免
費入ＳＩＮＯ　Ｘ　Ｐｏｗｅｒ超級汽油，價值上限為１１萬元；二獎為１年入ＳＩＮＯ　Ｘ
Ｐｏｗｅｒ超級汽油，名額有２９名，每名價值上限５﹒５萬元；三獎獲Ｘ　ＣＡＲＤ
　ＰＬＵＳ會員優惠卡，名額共２００個。
　　是次抽獎活動登記日期至９月３０日下午１２時５９分，截止登記日期前年滿１８歲或以上
並完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可參加抽獎。
　　中石化（香港）總經理李繼從致辭時表示，公司積極響應香港特區政府全程啟動快答疫苗號
召，鼓勵廣大市民盡快接種疫苗，建立保護屏障。中石化香港於７月２６日，經香港政府批准，
推出了總值超過１６８萬元的大抽獎活動，助力特區政府的疫苗接種工作。本次中石化組織的打
疫苗大抽抽獎活動，是香港眾多石油公司裡面的第一家，得到社會各界廣泛認同和支持。
　　他又指，近期在中聯辦的領導下，中國石化和新家園協會共同開展自美有你青少年集合成長
資助先導計劃，共同開展的這個計劃獲得了社區與參與家庭的一致好評。（ａｃ）

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