【新冠疫苗】中石化香港疫苗抽獎揭盅，頭獎享２年入油１１萬元

《經濟通通訊社４日專訊》中國石化（香港）的接種疫苗抽獎活動今日抽出２３０名得獎幸

幸兒，是次抽獎獎品總值超過１６８萬元，吸引超過２０萬人登記參與。頭獎得主將享有２年免

費入ＳＩＮＯ Ｘ Ｐｏｗｅｒ超級汽油，價值上限為１１萬元；二獎為１年入ＳＩＮＯ Ｘ

Ｐｏｗｅｒ超級汽油，名額有２９名，每名價值上限５﹒５萬元；三獎獲Ｘ ＣＡＲＤ

ＰＬＵＳ會員優惠卡，名額共２００個。

是次抽獎活動登記日期至９月３０日下午１２時５９分，截止登記日期前年滿１８歲或以上

並完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可參加抽獎。

中石化（香港）總經理李繼從致辭時表示，公司積極響應香港特區政府全程啟動快答疫苗號

召，鼓勵廣大市民盡快接種疫苗，建立保護屏障。中石化香港於７月２６日，經香港政府批准，

推出了總值超過１６８萬元的大抽獎活動，助力特區政府的疫苗接種工作。本次中石化組織的打

疫苗大抽抽獎活動，是香港眾多石油公司裡面的第一家，得到社會各界廣泛認同和支持。

他又指，近期在中聯辦的領導下，中國石化和新家園協會共同開展自美有你青少年集合成長

資助先導計劃，共同開展的這個計劃獲得了社區與參與家庭的一致好評。（ａｃ）

