【施政前瞻】華坊：劏細地盤強拍影響業主權益，倡訂重建保障

《經濟通通訊社４日專訊》市傳政府在新一份施政報告中將５０年樓齡的舊樓強拍門檻降至

七成半甚至七成。華坊贊同這措施有效加速市區重建，增加房屋供應，但建議政府在降低強拍門

檻之同時，亦應該為小業主訂下最低保障金額。



＊建議住宅保障額以同區１２－１５年樓宇作參考＊



華坊提議，由於私人發展商的項目規模不比市建局的大，住宅單位的保障金額可以以同區１２

－１５年的樓宇作參考。對於商舖的業主，華坊亦倡議保障商舖業主在現有價值下獲得至少一成

或一成半的重建溢價，達至共同富裕的目的。

華坊指，被申請強拍的地盤一向只有申請方參與拍賣，違背了地盤公開拍賣引入市場競爭的

精神。再者，有不少強拍申請者把其計劃重建的地盤劏細，分拆成個別微型的項目，斬件式向法

庭申請強拍。華坊諮詢統計了去年和今年４８宗強拍申請，發現了有四成多的地盤面積少於

３００平方米（約３２３０呎），最細的地盤更只有８４５呎。由於多層大廈均有一定的面積作

電梯和樓梯等公共設施，微型地盤的重建效益極低，亦與強拍申請者自己的重建方案有天淵之別

。



＊微型地盤重建溢價中位數僅３２﹒５％＊



從過去三年的強拍法庭案例發現，微型地盤的重建溢價（即假設重建價值比舊樓現在價值高

出的比例）中位數為３２﹒５％，比面積較大的地盤的中位７４﹒２％為低。當中有兩微型地盤

強拍個案，假設重建溢價分別只有５﹒１％及６﹒２％。（ｃｌ）

