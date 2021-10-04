【夜期時段】即月期指最新報２４０２９點，升５４點，低水７點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４００９點，升３４點，低水２７

點，最新報２４０２９點，升５４點，低水７點，合約成交８７４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５２１點，升１１點，平水，最新報８５３１點，升２１

點，高水１０點，合約成交６３８張。

