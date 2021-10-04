傳中國平安（０２３１８）考慮出售新方正集團人壽保險業務

《經濟通通訊社４日專訊》彭博引述知情人士透露，中國平安（０２３１８）

（滬：６０１３１８）正在考慮出售新方正集團的人壽保險業務，這將是方正在法院主導的重組

後第一次出售業務。

消息指，這家中國保險巨頭正與財務顧問研究潛在的出售事宜，這可能使方正人壽保險部門

的估值高達１０億美元，又指其他保險公司和投資基金已初步顯示出收購該業務的初步興趣。

知情人士稱，考慮還處於初期階段，尚未作出最終決定。（ｂｎ）

