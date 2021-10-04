【反壟斷】攜程遭舉報涉壟斷：已解釋誤解；對方回應稱擁大量證據

《經濟通通訊社４日專訊》內地酒店預訂平台的「周末酒店」度假Ａｐｐ實名舉報同業攜程

（０９９６１）， 指攜程存在「二選一」不當行為。攜程回應指，對於與周末酒店存在的誤解

，已做出積極溝通、解釋。不過，「周末酒店」昨日（３日）下午再發公告指，其手中掌握了大

量攜程從事「二選一」不正當競爭的事實證據。

「周末酒店」在１０月１日發文指控，在國慶假期前夕，平台連續接到各大合作酒店通知下

架發布於該平台上的產品的要求，數量超過５０家，原因酒店收到攜程通知，要求與「周末酒店

」有合作關係的酒店下架發布於該平台上的產品，否則將面臨攜程取消特牌、限流等處罰和限制

。

攜程在官方微博發布聲明指，此前雙方一直溝通良好，合作順暢，解釋酒店在熱門節假日來

臨前下架大量預售庫存以提升收益是行業一般做法，攜程也會遇到。攜程在聲明中還表示，堅決

支持酒店行業公平競爭，反對「二選一」，同時攜程珍視所有合作伙伴。

對於攜程的回應，「周末酒店」再發聲明指，今年３月以來，其合作酒店已多次迫於攜程壓

力下架在周末酒店上的合作產品，因此今年４月中平台就已向攜程方面就封殺直接表達了不滿和

憤慨，但未得到積極反應和致歉。「周末酒店」續指，一直以來酒店都會明確告知其下架理由，

從今年３月到此次國慶，相關酒店要求下架產品的理由均被告知是應攜程的要求，聲稱平台掌握

大量事實和證據。（ａｃ）

