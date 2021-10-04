【國安立法】職工盟宣布解散，保安局：刑責不會因解散而被抹走

《經濟通通訊社４日專訊》成立３１年的職工盟宣布解散，昨日（３日）下午召開的特別會

員大會，以５７票贊成、８票反對、２票棄權，大比數通過解散議案，所有員工會在兩個月內相

繼遣散，會獲得優於法例的補償條件，約２０００萬元的資產，除了用於員工薪金、遺散費、特

惠補償、亦會補貼基層工會的租金及人手開支等，餘款才會平均攤分予所有屬會。大會委任餘下

的執委成員，包括主席黃迺元、副主席鄧建華以及司庫鍾松輝，完成有關工作，直至完成解散。

保安局回應指，一個組織及成員犯下的罪行，刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，

警方會繼續全力追究任何涉嫌違反國安法，及其他法例的組織及人士。發言人提到，會針對曾經

收受外國政治團體捐款的本地組織仔細進行調查，並會按需要運用國安法《實施細則》及其他相

關條例的權力，要求提供資料或採取其他行動。



＊黃迺元：深信工人反抗力量不會消失＊



職工盟主席黃迺元表示，職工盟的解散是本港獨立工運的重大挫折，但他深信工人的反抗力

量不會因此而消失，認為「有矛盾就有對立，有壓迫就有抗爭」，批評政權只想解決提出問題的

人，而不解決問題，香港未來不會有希望。對於民建聯要求警方繼續調查職工盟，他強調，職工

盟從沒有做過任何違法事情，只專注勞工權益，為公義而發聲。

黃迺元稱，香港並非只有職工盟一個工會聯盟，但只有職工盟積極介入工業行動，關注社會

公義，他自問過去的工作完全對得起職工盟的綱領－「團結、專業、公義、民主」，又指職工盟

過去３１年最重要的成果，是鼓勵工人嘗試走出來，改變自己的命運。 他認為職工盟解散並不

代表轄下的屬會都會一併解散，預料屬會日後的前路一定很困難。



＊多個屬會會繼續運作＊



特別會員大會昨午在石籬職工盟培訓中心舉行。政府僱員團結工會理事長陳耀國說，對職工

盟解散覺得傷感，即使通過解散，屬會仍會繼續運作，但認為前路難行，擔心失去職工盟支持，

日後在爭取勞工權益時會被當局忽視。

城巴職工會理事長許漢傑亦都說，職工盟解散後，城巴職工會仍會繼續運作，繼續就勞工權

益及行車安全等問題，向資方及政府反映意見。他又認為，本港缺少職工盟，令主要工會剩下單

一聲音，對社會並非好事。（ｈｙ）（ｚｚ）

