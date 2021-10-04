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04/10/2021 15:25

【新冠肺炎】澳門再現確診個案，今晚９時起啟動第３次全民檢測

　　《經濟通通訊社４日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，今日新增一宗新冠肺
炎確診個案，為當地第７２宗病例，今晚９時至１０月７日晚上９時，澳門將進行第三次全民核
酸檢測。澳門居民、所有在澳門逗留的人士均要參與是次全民檢測，而接種新冠疫苗的人士需於
離開接種場所至少２４小時後方可進行核酸檢測採樣。
　　澳門衛生局局長羅奕龍表示，因應有關的新增個案，當局已即時進行流行病學調查，希望盡
快找出感染源頭，與早前的確診個案是否有關連。另外，亦在患者曾入住的酒店及工作地點，分
別列出紅碼區及黃碼區域。因應之前全民檢測的經驗，今次的檢測站會減少４１個，另外關愛站
的適用年齡會下降至７０歲。
　　新增的個案是一名４６歲內地裝修工人，居住於珠海斗門，每日往返珠海及澳門。患者自上
月２６日因入境珠海要隔離１４天後，一直留在澳門，曾租住澳門英皇酒店、金沙酒店及維多利
亞酒店。
　　應變協調中心表示，澳門現時累計確診病例７２宗，累計死亡０例，累計出院６４例，６０
例為境外輸入病例，僅１１例為輸入相關病例，第７２例目前尚未定性，沒有出現社區傳播，亦
無任何醫務人員受到感染。（ｈｙ）

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