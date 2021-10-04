【新冠肺炎】澳門衞生局長：動態研判是否需要關閉娛樂場所

《經濟通通訊社４日專訊》澳門今日新增一名新冠肺炎確診者，為當地第７２宗病例。對於

接著會否關閉澳門娛樂場所，澳門衞生局局長羅奕龍表示，當局正動態研判中，並正收集相關資

訊，包括第７２例患者的活動軌跡；希望亦能爭取在４８小時完成第三輪全民核檢，這亦是當局

研判是否需要關閉部分公共場所的重要因素，他重申一有最新消息便會向公眾公布。

他又指，在上一輪的全民核檢中，在首４８小時便已完成了８８％，因此當局是有信心、有

能力於４８小時內完成全民核檢，也冀市民作出配合。

對於第７２例患者於近日多次核檢後才驗出陽性，傳媒關注會否因此再做多次全民核檢。羅

奕龍稱，依目前情況來看未必需要，因疫情防控工作最重要是精準，就上次疫情是有一個輸入病

例及六個輸入關聯病例，而當局立刻啟動流行病學調查，視乎各患者的密接和次密接及共同軌跡

人士，當局總共隔離人士約有３０００人；其次是根據其居住和工作的場所，設紅黃碼區管控；

第三次才是做全民核檢，而當時亦沒有逼切性再做第三或第四次核檢；重申當局要視乎不同情況

而定，需符合精準原則。（ｈｙ）

