《小傳日記》北水放大假，醫藥表現差，賭收又再加，地產揸唔揸？

《小傳日記》１０月第一日魚缸就嚟個大風暴，無北水加持，魚缸就算無乜消息都唔係咁穩

陣，開市無耐就最多冧超過６５０點，穿過二萬四，食完Ｌｕｎｃｈ之後都係２４０００水平浮

沉，最終都成功守住，收報２４０３６，跌５３９點或２﹒１９巴仙。

花旗藥廠默沙東（Ｍｅｒｃｋ ＆ Ｃｏ）就宣布，旗下新冠疫苗口服藥

「Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ」取得最新進展，喺試驗表現極佳，有效將重症住院或者病故風險

減低一半。有人歡喜有人愁，香江疫苗佬就要碌低：騰盛博藥（０２１３７）跌多過２４巴仙，

報２９﹒５５銀；復星醫藥（０２１９６）跌挨近兩成，報３２﹒４銀；康希諾（０６１８５）

跌挨近２３巴仙，報２１２銀。

疫苗股被睇淡，連帶醫藥股都要捱沽，「藍戰士」藥明（０２２６９）最多跌過近一成到

１１３﹒９銀，之後稍為收窄，最後收報１１５﹒６銀，跌多過８巴仙，但都係表現最渣藍戰士

。共他藥佬都不保；石藥（０１０９３）跌唔夠１巴仙，報９﹒３銀；中生製藥（０１１７７）

跌多過５巴仙，報６﹒１３銀。

禮拜三就出施政報告，出前有媒體吹風，話政府計劃發展新界北用地，估計有成８１００公

頃，但就主要用嚟起公屋，於是地產佬早市都要瞓低，不過最終都跑贏大市，新世界

（０００１７）公布全年純利賺多近７巴仙，所以全日升多過兩巴仙，報３２﹒６銀，係最佳表

現藍戰士。

另外，濠江雖然再有確診個案，不過就公布９月賭收按年多１﹒６５倍，按月多超過三成，

所以賭仔都有得跑贏：金沙（０１９２８）跌唔夠１巴仙，報１５﹒９８銀；銀娛

（０００２７）跌挨近１巴仙，報３９﹒６５銀。

雖然魚缸收低，不過兩萬四似乎都幾有支持，不妨部署定，等北水放完假返嚟再接再厲，請

請！



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