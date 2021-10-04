《鍾之日記》恒大拆骨賣恒物，合生創展接火棒

《鍾之日記》１０月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：休市。



香江魚缸今日國慶假後復市，假期內美股先跌後升，有消息指美國或宣布再增中國關稅，加

上中國電荒沒解決、恒大（０３３３３）事件續困擾下，港股今日顯著下挫。恒指低開９６點，

報２４４７８點已屬半日高，開市後跌幅持續擴大，曾插６６７點，見２３９０８點，稍穿兩萬

四後喘穩。港股午後曾復挫逾６００點，暫未失守上午低位，最終收報報２４０３６，跌５３９

點或跌２﹒１９％。

內地股市因國慶假期休市，本周五（８日）才復市，在北水續缺席下，主板成交進一步縮減

至１１３２﹒９２億元。



＊恒大拆骨，同系恒汽勁升兩成九＊



身陷債務旋渦的恒大集團又將拆骨賣產，財聯社引述知情人士稱，合生創展（００７５４）

擬收購恒大物業（０６６６６）約５１％股份，獲恒大物業控股權，交易金額或超過４００億元

。因恒大物業上市不到一年，如要出售控股權，需要港交所（００３８８）同意，而據報港交所

已特批這次轉讓控股權。

去年１２月２日在港上市的恒大物業，距今未滿一年時間。根據港股主板上市規則規定，控

股股東自交易日起６個月內不得以任何方式處置所持公司股票，自前述６個月屆滿之日起６個月

內，不得喪失控制權。

中國恒大、恒大物業及合生創展今早齊停牌。中國恒大、恒大物業稱待刊發一份載有內幕消

息的主要交易而停牌。中國恒大及恒大物業停牌前分別報２﹒９５元及５﹒１２元。

同系的恒大汽車（００７０８）、恒騰網絡（００１３６）造好，恒汽勁升兩成九，恒騰網

絡升９﹒５％。



＊合生創展美元債「先跌為敬」＊



合生創展停牌前報２７﹒７元。不過，合生創展於２０２３年到期的美元票據，周一創下歷

來最大跌幅，跌逾５％，票面值曾見９０﹒２美仙。

現時市場上對恒大物業出售的交易金額有兩個版本，分別為逾４００億元及逾２００億元。

不過，及後內媒將４００億元的交易金額改為估值。

分析指，以恒大物業已發行股數約１０８﹒１億股計，５１％相當於５５﹒１３１億股，用

４００億元去收購，即每股收購價約為７﹒２５５港元，較停牌前股價５﹒１２元有高達

４１﹒７％溢價。以恒大目前的財困狀況，竟有公司以如此高溢價去收購恒大物業並不合理。市

場對此抱懷疑態度，認為以逾２００億元、約１０倍市盈率購恒大物業逾半股權較合理正常。

合生創展停牌市值為６０３﹒５億元，而恒大物業的市值為５５３﹒５億元。



＊美口服藥成效顯著，疫苖股受壓＊



美國藥廠默沙東宣布新冠疫苗口服藥「ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ」試驗取得最新進展，藥

物表現於試驗中具極佳表現，能有效把重症住院或病故風險降低一半。市場憂慮美國默克藥廠嘅

治療Ｃｏｖｉｄ－１９口服新藥對疫苖帶來衝擊，新冠疫苗概念股普遍走低。藥明生物

（０２２６９）跌８﹒６％，是跌幅最大藍籌。復星醫藥（０２１９６）跌近兩成，康希諾生物

（０６１８５）插近２３％，開拓藥業（０９９３９）急挫２５﹒６％，騰盛博藥

（０２１３７）瀉２４﹒３％。

另外，澳門因應新增一宗新型肺炎確診個案，澳門政府宣布，今晚９時起啟動第三次全民檢

測。濠賭股普遍向下，銀娛（０００２７）、新濠（００２００）齊跌０﹒９％，金沙

（０１９２８）跌０﹒１％，澳博（００８８０）跌０﹒４％，永利澳門（０１１２８）跌

１﹒４％。



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