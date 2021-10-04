【解決電荒】北京推行節約用電，倡導行樓梯暫停燈光秀

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》內地電力供應持續緊張，北京發布指引要求
節約用電，市政府指，要倡導綠色低碳生活方式和用電習慣，提出６項要求。其中，全市各級黨
政機關、企業社會單位要帶頭節能辦公，倡導多行樓梯而少用電梯。全市要暫停燈光秀，差壓縮
夜間景觀照明時間。大型公共建築要嚴格執行空調溫度，夏季不能低於攝氏２６度，冬季不能高
於２０度。
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