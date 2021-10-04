【新冠肺炎】全國昨增１宗本土確診在哈爾濱，新疆發現２例無症狀

《經濟通通訊社４日專訊》國家衛健委公布，昨日（３日）全國報告新增確診２７宗新型冠

狀病毒肺炎病例，只有１宗本土確診在黑龍江哈爾濱。此外，新增無症狀感染１５宗，２宗本土

均在新疆伊犁哈薩克自治州。昨日無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院３８宗。



＊新疆伊寧機場逾廿航班取消＊



新疆伊犁州霍爾果斯市３日發現２例新冠肺炎無症狀感染者。當日，伊犁州霍爾果斯市已排

查密切接觸者１９２人，全部落實隔離醫學觀察措施。據報新疆烏魯木齊地窩堡、庫爾勒、阿克

蘇、伊寧等多個機場進出港航班均大面積取消。截至當日２２：３０分，伊寧機場國內進、出港

航班分別取消１３次和１１次；國內進、出港航班取消率分別為７２％和６１％。

據《央視》報道，國家衛生健康委今天派出工作組赴新疆伊犁指導疫情處置工作。

截至１０月３日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６２５８宗。累計死亡人數維持

４６３６人；現有確診病例８５７宗；累計治癒出院病例９０７６５宗。目前尚在醫學觀察

３４３名無症狀感染者，其中１３人屬本地個案。



＊澳門發現一份１０︰１混樣核酸檢測初步陽性＊



另外，澳門特區政府新冠病毒感染應變協調中心４日表示，澳門鏡湖醫院通報一份１０︰１

混樣核酸檢測初步結果呈陽性的樣本。目前，澳門衛生局正復檢樣本。同時，已通知樣本涉及的

１０名人員原地不動，將安排消防救護車逐一送到澳門仁伯爵綜合醫院進行獨立採樣和覆檢。

境外輸入累計確診病例９１４０宗，累計治癒出院病例８６３５宗。現有確診病例５０５宗

，無疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８５４７宗。其中，香港１２２６宗（１１９２０人出

院，２１３人死）；澳門７１宗（６４人出院）；台灣１６２５０宗（１３７４２人出院，

８４３死）。（ｃａ）

