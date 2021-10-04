【債務風險】華夏幸福８日復牌，初步擬定２２００億債務重組計劃

《經濟通通訊社４日專訊》曾經的千億房企華夏幸福（滬：６００３４０）今年初起持續受

資金鏈問題困擾，多項債券違約，成為２０２１年中國房地產市場的第一個大雷，公司累計負債

高達近２２００億元（人民幣．下同）。該公司上周四（３０日）稱，在地方政府的指導和支持

下，已初步擬定債務重組計劃，可以說為房地產當前的一些風險事件的解決提供了可能性。

公告披露，公司２１９２億元（人民幣．下同）金融債務，將通過以下方式安排清償：賣出

資產回籠資金約７５０億元；出售資產帶走金融債務約５００億元；優先類金融債務展期或清償

約３５２億元；現金兌付約５７０億元金融債務，即出售資產回籠資金中約５７０億元用於兌付

金融債務；以持有型物業等約２２０億元資產設立的信託受益權份額抵償；剩餘約５５０億元金

融債務由公司承接，展期、降息，通過後續經營發展逐步清償。



＊將保留部分產業新城、物管及其他業務＊



公司將保留孔雀城住宅業務、部分產業新城業務、物業管理業務及其他業務。此外，債務重

組計劃目前尚未經公司董事會審議，具體內容後續尚需與金融機構債權人委員會進一步溝通，並

可能根據溝通情況進行調整，在取得相關決策機構的同意後方能最終確定，債務重組計劃涉及相

關事項尚存在不確定性。

公司股票將於１０月８日起復牌。華夏幸福停牌前收報４﹒０１元，總市值１５６﹒９億元

，較２０１７年４月股價高位時縮水８９％。

此外，因參與華夏幸福投資而受累的中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）Ａ股股

價亦自去年１１月底高位９３元跌至僅剩４８元，股價接近腰斬。華夏幸福債務重組方案並未刺

激平報股價，Ｈ仍挫３﹒９％，現報５１﹒２港元。（ｗｌ）

