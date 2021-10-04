【虛幣世界】火幣發布幣幣及ＯＴＣ交易內地存量用戶清退流程

《經濟通通訊社４日專訊》在停止內地新用戶註冊後，比特幣交易平台火幣周六（２日）發

布「幣幣」、ＯＴＣ交易內地存量用戶清退流程，具體包括１２月１５日起禁止內地用戶幣幣交

易，１２月３１日下架ＯＴＣ的ＣＮＹ交易等。已開通Ｈｕｏｂｉ Ｇｌｏｂａｌ帳號的內地用

戶依舊可以登錄，但僅可查看個人信息來申請提取個人資產，不可進行任何交易。用戶的提幣功

能將繼續保留一至兩年時間（具體關閉時間將另行通知）。公告並表示，北京時間１２月１４日

１１：００關閉內地用戶充幣功能。

火幣９月下旬公告，為響應當地政府監管政策要求，已於９月２４日停止內地新用戶註冊，

對身份認證為內地的存量用戶，計劃於今年底前在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退。

人行等多部門此前明確，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通

過互聯網向境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動；將加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警，

並要求金融機構和非銀行支付機構不得為相關業務提供服務。發改委等部門亦發布關於整治虛擬

貨幣「挖礦」活動的通知，不允許虛擬貨幣「挖礦」項目以任何名義參與電力市場，已進入電力

市場的虛擬貨幣「挖礦」項目需限期退出。

火幣集團成立於２０１３年，在多個國家與地區擁有數字資產服務商合規牌照，在日本、韓

國、直布羅陀等多個國家和地區設有運營主體。２０１８年８月收購香港桐成控股，後更名為火

幣科技（０１６１１）。（ｗｌ）

