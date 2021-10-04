【解決電荒】瑞銀：料雙限拖低內地本季ＧＤＰ至少０﹒３個百分點

《經濟通通訊社４日專訊》入秋以來中國煤炭供應持續緊張，多省出現大規模限電限產，恐

衝擊中國經濟。繼野村下調中國今年ＧＤＰ增長預測後，瑞銀發表報告預計，限電會拖低第四季

工業生產大於１個百分點，料拖低中國今季ＧＤＰ約０﹒３至０﹒５個百分點，但稱實際影響仍

要視乎內地當局如何處理能源短缺問題。

該機構指出，在「能耗雙控」下，假設中國今年仍將能源消費量降低約３％，上半年進展緩

慢意味著耗電量需要從上半年的１６﹒２％放緩至下半年的負２％（第三季及第四季數字可能為

２％及負９％）。



＊至今年底煤炭缺口高至８０００萬噸＊



瑞銀證券中國首席經濟學家指，今年首８個月，中國經濟復甦，對能源需求強勁，惟水電產

量同比下跌１％，加大對燃煤發電的需求。與此同時，國內煤炭產量同比僅增長４﹒４％，而煤

炭進口同比下降１０﹒３％，導致煤炭短缺的壓力顯著增加。

瑞銀預期，如果煤炭供應不增加，至今年底，煤炭短缺總量可能達７０００萬至８０００萬

噸，這種缺口會導致煤炭庫存下降，並大幅推高煤炭價格。煤炭價格飆升，但剛性和低上網電價

導致大多數燃煤電廠的利潤大幅下降，這進一步加劇了電力短缺，因為燃煤電廠建立額外煤炭庫

存和增加電力供應的誘因較低。（ｗｌ）

