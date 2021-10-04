【重拳監管】騰訊、優酷等三大視頻平台取消劇集超前點播服務

《經濟通通訊社４日專訊》愛奇藝、騰訊視頻、優酷視頻平台今日均宣布，取消超前點播服
務。
繼愛奇藝後，騰訊視頻ＶＩＰ微博發布會員聲明，即日起騰訊視頻將取消劇集超前點播服務
，並停止超前點播內容更新。
優酷官方微博亦發布，即日起優酷將取消劇集超前點播服務。（ｃａ）
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