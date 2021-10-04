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04/10/2021 10:23

【新冠肺炎】鍾南山：內地到今年底疫苗接種率逾八成可完全開放

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國工程院院士鍾南山接受內地傳媒訪問時估計，內地到今年年
底，新冠疫苗接種率會超過八成，當至少八成甚至八成半以上的民眾完成接種疫苗，內地就可以
完全開放。
　　內地的新冠病毒疫情仍有零星爆發，鐘南山指，福建近日的疫情，比之前南京和廣州的複雜
一些，因為福建一開始未完全搞清楚源頭，只能夠在一定程度上先擴大範圍篩查、跟蹤，時間稍
微長一點，但他相信，按中國的體制以及嚴格的防控措施，疫情不會大規模爆發。
　　鍾南山認為，對醫院來說，重點應放在「早發現、早診斷、早檢測、早治療」，認為這是最
高的醫術，而不在於搶救多少病人。隨著時間的發展、各種病毒的變異，中國要解決新問題的辦
法，一個是加強社區的嚴防嚴控，另外一個很重要的是大量接種疫苗。
　　他表示，當疫苗接種率超過八成時候，將對預防新冠病毒，特別是預防重症方面有效，大多
數受感染的患者，會出現無感或只是很輕的感覺。但他表示，一般來說，不管國內國外，接種疫
苗半年以後預防效率會明顯下降，現時需要研究如何加強疫苗的能力。
　　鐘南山又提到，在新冠病毒的溯源上，一些國家特別是美國把它政治化了，即使世衛組織已
組織了兩次對中國的調查，但還是有人在採用政治操控的辦法，他指，中國對病毒溯源有很強的
意願，但是一旦首先把病毒溯源政治化，先入為主，就無法合作。（ｃａ）

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