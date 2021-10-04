【施政前瞻】傳新界北料建５０萬住宅，洪水橋鐵路１０分鐘通前海

《經濟通通訊社４日專訊》特首林鄭月娥本周三（６日）將發表任內最後一份施政報告，新

界北發展將成焦點。據《星島日報》引述消息報道，政府有意打破傳統以數個新發展區進行的規

劃布局，改為以整體方式全面規劃新界北用地，調整後整體發展範圍可達８１００公頃，料潛在

住宅單位供應量可達約４０萬至５０萬伙，以興建公營房屋為主導，可容納的新增人口，由現時

的逾６０萬人，增至超過１００萬人。為了配合發展，政府將重新打造區內交通基建設施，包括

興建北環線，以及在洪水橋興建鐵路系統接駁深圳前海，建成後洪水橋在１０分鐘內可直通前海

。

消息稱，政府亦會檢視邊境地區一帶的用地，發展成商業及創科企業的集中地，料整個新界

北將可有力成為本港另一個發展中心，估計可提供超過６０萬個就業職位，協助區內市民原區就

業。



＊新發展區公私營房屋比例料維持５１比４９＊



為了增加房屋供應，部分原來規劃作工商業用途的新界北用地，將改為住宅用地，且地積比

率將會提高。以洪水橋新發展區為例，地積比率有潛力可提高至６倍水平，而新發展區的公私營

房屋比例將維持５１比４９，私營房屋比例較其他新發展區為多。

報道又指，正在進行詳細規劃及設計的北環線，亦將打通各個新發展地點。據當局早前提交

的文件，擬議建造的北環線，除了包括錦上路站、凹頭、牛潭尾及新田等建議車站，工程亦包括

潛在錦上路以南擴建、位於新田以北潛在落馬洲河套及皇崗口岸分線之備置工程，已為日後可能

出現接駁走線留下伏筆。（ｃｌ）

